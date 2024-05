Bruttissimo colpo per Carlo Conti, fresco di nomina come presentatore del prossimo Festival di Sanremo, e per i fan di Tale e Quale Show. Uno dei volti del programma Rai è costretto a lasciare. Il triste annuncio è arrivato poco fa a sorpresa: l’artista ha spiazzato tutti. Lo ha comunicato poco fa con un messaggio via social. I fan adesso sono disperati. Nessuno si aspettava un finale di questo genere.

Choc per il pubblico affezionatissimo al volto tv. Dalla prossima stagione non sarà più in televisione. Non si sa per ora se i vertici della Rai fossero stati già informati Motivo dell’abbandono è legato a vicende famigliari. L’artista in questione ha preferito comunicare la notizia in prima persona al pubblico di Rai 1, con un messaggio via social.

Annuncio choc del celebre volto tv: “Devo fermarmi”

Dopo 13 anni di presenza in trasmissione, Loretta Goggi non sarà più giudice di Tale e Quale Show. L’artista ha deciso di prendersi una pausa per dedicarsi alla famiglia, e in particolare al suo pronipote appena nato: la sorella di Lorella che si chiama Daniela è diventata infatti nonna di un maschietto.

“Miei cari tutti, eccomi di nuovo a voi! Come state? – inizia così il messaggio di Goggi -. Recentemente vi avevo comunicato del meraviglioso momento che sto vivendo con l’arrivo nella mia vita di una creatura che ha colmato di gioia e di tenerezza le mie giornate, i miei pensieri, il mio cuore facendo piazza pulita di qualsiasi progetto o iniziativa lavorativi mi passassero per la mente. Conosco molto bene questa sensazione che altre volte ho incrociato sul mio cammino ricordandomi ciò che mi ero ripromessa che sarebbe sempre stato al primo posto nella mia vita: la mia vita”.

Poi la notizia della decisione: “Vi dico tutto questo perché penso dobbiate essere i primi a sapere che ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show (programma che resterà sempre nel mio cuore) come a qualsiasi cosa che possa tenermi lontana dal vivere questa nuova emozione: Costanza, il suo compagno e il piccolo ci rendono partecipi della loro storia, ridando alla nostra vita un nuovo vigore che difficilmente potrebbe riuscire a regalarci un’altra esperienza: un’ondata di amore, condita di allegria, rinnovata speranza e (colmo dei colmi per chi ha una certa età) tanta voglia di ricominciare a fare progetti di vita”.

Al momento non si chi sostituirà Loretta Goggi nella giuria di Tale e Quale Show. Per la Rai non sarà facile trovare una artista della stessa altezza. Brutta tegola anche per Carlo Conti, fresco di nomina a prossimo presentare del Festival di Sanremo. Nonostante la delusione, i fan invece, hanno accettato la decisone: “Ci mancherai tanto, Loretta ! Ma la tua felicità, unitamente a quella di Daniela, è anche la nostra! Ti vogliamo bene, lo sai”. Questo uno dei tanti commenti lasciati sotto l’annuncio.