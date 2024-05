Carlo Conti è diventato da pochi giorni ufficialmente il nuovo direttore artistico e conduttore di Sanremo 2025. E c’è un cantante storico che adesso si è proposto, chiedendogli a gran voce di sceglierlo tra coloro che si sfideranno a febbraio dell’anno prossimo per succedere alla vincitrice della scorsa edizione, l’ultima di Amadeus, vinta da Angelina Mango.

Staremo a vedere come reagirà Carlo Conti, intanto però Sanremo 2025 inizia a diventare appetibile e questo cantante che è già stato all’Ariston in 15 occasioni. Ma ora è pronto a ritornare per un’ultima grande esibizione, poi accetterà di non essere più contattato per prendere parte alla kermesse musicale. Ha però tanta voglia di stupire un’ultima volta.

Carlo Conti e Sanremo 2025, cantante storico si candida: “Un’ultima volta”

Interpellato dal settimanale Gente, si è rivolto direttamente a Carlo Conti in vista della selezione per Sanremo 2025. Infatti, il grande cantante italiano ha affermato: “Sogno Sanremo 2025 in gara. Soffro di Sanremite acuta, una febbre che non passa, non ci posso fare nulla. Ne guarirei solo se potessi chiudere la mia carriera festivaliera partecipando alla gara canora. Un’ultima volta, poi basta. Sazio, appagato, terminerei così il mio percorso sanremese”.

A candidarsi per Sanremo è Albano Carrisi, che vuole a tutti i costi risalire su quel palco. Se Conti dovesse sceglierlo, sarebbe tra l’altro il cantante col maggior numero di presenze, visto che adesso ne ha 15 come Anna Oxa, Peppino Di Capri, Milva e Toto Cutugno. Sarebbe il primo a raggiungere con orgoglio questo traguardo veramente super ambizioso.

Al Bano, che ha vinto Sanremo solamente nel 1984 con la canzone Ci sarà, ha calcato il palco dell’Ariston per l’ultima volta nel 2017 intonando il brano Di rose e di spine.