Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, ancora loro. Da quando sono usciti insieme da Uomini e Donne le voci di crisi non si sono fatte attendere, anzi. Ex dama ed ex cavaliere più volte si sono mostrati uniti, complici, innamorati. Anche di recente, durante una vacanza di coppia in Marocco ma stando a quanto si legge in queste ore appena tornati qualcosa potrebbe essere cambiato.

Si è dedotto da due mosse social di Roberta Di Padua che hanno subito insospettito i fan di Uomini e Donne. ”Ricorda, tutto si viene a sapere” e “Non commettere lo stesso errore due volte. La seconda volta che lo fai non è più un errore ma una scelta”: queste sono le frasi che la dama di Cassino ha caricato tra le sue Storie di Instagram l’11 aprile scorso.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, segnalazione choc

Non c’è menzione alcuna del fidanzato Alessandro ma molti follower hanno subito pensato a lui quando hanno letto queste riflessioni pungenti di Roberta. Poco dopo è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni a svelare che tra i protagonisti del trono over ci sarebbe una crisi in corso che lui si aspettava. E infatti la definisce “prevedibile”.

Non è finita qui perché a questi rumor di crisi ora si aggiunge una segnalazione arrivata a Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha ricevuto un messaggio di un’utente che ha poi pubblicato tra le Storie: “Due giorni fa ero davanti al negozio dei genitori di Vicinanza e parlavano del fatto che lui dice ai parenti che a settembre ritorna a Uomini e Donne”.

Questo il messaggio che l’influencer ha condiviso sui social alcune ore fa. Messaggio ricevuto da una persona che chiede di poter restare anonima perché la famiglia di Alessandro la conoscerebbe. Vero o no solo il tempo ce lo dirà ma presto il cast di UeD si riunirà per nuove registrazioni e se Alessandro e Roberta fossero realmente in crisi come si vocifera potrebbero tornare in studio per parlarne.