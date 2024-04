Un altro bebè nella grande famiglia di Uomini e Donne: un maschietto di nome Ludovico è venuto al mondo mercoledì 11 aprile 2024. L’annuncio del fiocco celeste arriva dai neo genitori bis, già mamma e papà del piccolo Lorenzo. Lui ha pubblicato una Storia in bianco e nero sul suo profilo Instagram con nome e data di nascita del nuovo arrivato: “Benvenuto amore di papà”, la scritta sopra la foto in cui stringe la manina del neonato.

Lei, che ha vissuto un’esperienza altalenante a Uomini e Donne, prima come corteggiatrice e poi come tronista ha invece regalato ai suoi follower un post con diversi scatti del piccolo Ludovico. “Benvenuto al mondo piccolo Ludovico. Non ti sei fatto attendere anzi… Avevi una voglia irrefrenabile di nascere anticipando scadenza e cesareo programmato. Hai portato tanto amore ma soprattutto mi hai fatto rivivere delle emozioni indescrivibili!”.

Fiocco celeste a UeD: è nato Ludovico

“Sei anche tu un batuffolo cicciottello uguale al tuo fratellino che non vede l’ora di conoscerti – continua l’ex UeD nella didascalia del post – Spero questi giorni in ospedale passino in fretta perché non vedo l’ora di vedervi insieme e goderci questa nuova avventura tutti e quattro insieme. La mamma e il papà ti amano già alla follia. Grazie mille a tutti per i meravigliosi messaggi ricevuti”.

Auguri a Silvia Raffaele e Andrea La Mantia, da poche ore genitori bis. Il pubblico più affezionato di Uomini e Donne ricorderà sicuramente il percorso di lei nel dating show. Inizialmente entrata come corteggiatrice di Fabio Colloricchio, alla fine non fu scelta. Il tronista le preferì Nicole.

Quindi una seconda possibilità in trasmissione ma come tronista. Due i corteggiatori che avevano più colpito Silvia Raffaele: Rafael e Fabio. Ma quando Rafael decise di lasciare il programma, LEI aveva seguito a Lanciano per chiarire, ma la situazione non si è risolta positivamente. Per decise di abbandonare il trono. Oggi è felice accanto al compagno Andrea, con cui ha messo su famiglia.