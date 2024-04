Scomparsa dai social per oltre 24 ore, cosa che non le capitava da tanto tempo, Roberta Di Padua è tornata poco fa parlare al suo pubblico. Una storia affidata da Instagram con una frase che vale più di tante immagini. E dire che solo fino a pochi giorni fa la coppia formata dalla dama di Uomini e Donne e da Alessandro Vicinanza era sembrata immune ad ogni attacco. Stavolta però sembra diverso e il pubblico si aspetta che Roberta Di Padua parli chiaro una volta per tutte.

Mentre, tra i commenti, c’è già chi parla al passato della coppia. “Una bellissima donna e di carattere! Ti auguro dal profondo del cuore che un giorno incontrerai UN UOMO che ti faccia stare bene in tutto! È l’uomo a stabilizzare la donna! Ti auguro tanta felicità”. E di questo tenore che ne sono centinaia.





Uomini e Donne, Roberta Di Padua in crisi con Vicinanza?

“Mi dispiace veramente che non vedi quanto lui sia narcisista, e come tutti i narcisisti fra qualche mese si stancherà di te e andrà in cerca di nuove emozioni, loro non hanno empatia non amano nessuno se non loro stessi, spero tu apra presto gli occhi prima che ti fai troppo male”. Il messaggio di Roberta Di Padua non chiarisce cosa sia successo.

Nel suo messaggio su Instagram Roberta scrive: “Lezione 280. Ricorda: tutto si viene a sapere”. Quasi a sottolineare una scoperta fatta su Vicinanza. In attesa di una conferma o di una smentita, il fatto che alla base ci sia una crisi con Vicinanza è solo un’ipotesi, ma basta a mettere il dubbio su una coppia al quale non tutti hanno creduto.

Intanto, la sua storica rivale Ida Platano sembra ancora molto lontano dalla scelta. È notizia di poco fa che Pierpaolo abbia deciso di rompere gli indugi e correre a Brescia dalla dama, ricevendo però un mezzo rifiuto. Sembra infatti che Ida abbia occhi solo per Mario.