Grande Fratello, brutte notizie per Lorenzo. È un periodo così così, diciamo no, per il modello milanese. Nelle ultime settimane il rapporto con Shaila Gatta è andato via via deteriorandosi e alla fine lui l’ha lasciata affermando che la ama “troppo”. Poi a Eva Grimaldi ha confidato: “A me piace piacere, mi diverte flirtare, è qualcosa che mi fa stare bene. Ad oggi mi sono reso conto che non ero pronto e quindi la cosa non poteva andare”.

Lorenzo è anche crollato a piangere mentre parlava di qualcosa del suo passato che continua a turbarlo, forse una relazione finita male: “Quella cosa… non ce la faccio. Ho paura, ho paura di riviverlo e farci i conti, di impazzire. Ho paura di impazzire. Divento matto, alcune volte c’ho provato. Io non ne ho mai parlato nemmeno a Shaila e non deve mai saperlo. Per quello che non l’ho mai tirato fuori e non potrò mai dirlo”.

Javier preferito dal pubblico supera Lorenzo e Helena

C’è un cambiamento importante nelle preferenze del pubblico. E non farà piacere a Lorenzo… Adesso, stando al sondaggio realizzato da “Forum Free Grande Fratello”, su 1453 votanti alle 15:45 del 22 dicembre, Javier Martinez sarebbe davanti a Lorenzo Spolverato e insieme a Helena sarebbe tra i favoriti dal pubblico.

Nel sondaggio di lunedì 23 dicembre sono ben sette i concorrenti in lizza, ma non ci saranno eliminazioni questa settimana. Gli inquilini si giocano, invece, due immunità che eviterà loro di finire in nomination. I sette sono: Helena, Lorenzo, Javier, Tommaso, Zeudi, Emanuele e Bernardo.

In vetta c’è ancora una volta Helena Prestes che ottiene quasi il 40% delle preferenze. Quasi il doppio dei voti rispetto al secondo che è Javier. Il pallavolista argentino ha conquistato infatti il 21% delle preferenze. Proprio lui potrebbe essere il secondo a guadagnarsi l’immunità, a discapito di Lorenzo fermo al 16,7% dei voti. Per tutti gli altri ci sono invece solo le briciole, con voti che oscillano tra il 2 e il 10%.

