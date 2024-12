Al Grande Fratello si è verificato un momnento complesso per Shaila, finita tra le lacrime davanti ad altre concorrenti. Hanno provato a rincuorarla subito, ma non è semplice aiutarla in questa fase della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia. Il rischio è che non trascorrerà un Natale all’insegna della felicità, ma della tristezza e della nostalgia.

Nelle scorse ore al Grande Fratello le lacrime hanno coinvolto Shaila, che ha manifestato tutta la sua angoscia per un evento che la sta tormentando. Le altre gieffine presenti hanno cercato in ogni modo di supportarla, ma si sono rese conto che non sia affatto agevole dirle qualcosa di utile.

Grande Fratello, Shaila in lacrime: “Troppo difficile”

Prima che le Non è la Rai andassero nell’area della piscina per aiutare Shaila, scoppiata a pangere al Grande Fratello, ci avevano pensato Tommaso e Mariavittoria a rincuorarla. Ma le parole della Gatta sono state molto precise: “Per me è troppo difficile, non ce la faccio“. Pamela Petrarolo ha esclamato: “Oggettivamente anche se loro parlassero adesso, non servirebbe a niente”.

Il pianto di Shaila è legato sempre a Lorenzo, il quale ha deciso di troncare definitivamente con lei non dandole speranze di ritornare insieme. La Petrarolo ha aggiunto: “Secondo me peggiorerebbe le cose perché vi fate male”. E l’ex velina di Striscia la Notizia ha risposto: “Ha scelto questo e va bene così”. Sempre Pamela: “La sensazione di impotenza in amore è davvero brutta, perché non hai soluzioni e non è una cosa che puoi risolvere tu. Per lei è un tormento”. Ma non sono mancate le polemiche del pubblico, infatti c’è chi sul social X ha attaccato la ragazza, visto che proprio quest’ultima criticava così Helena quando piangeva: “Piange sempre, boh”. E ora a piangere è stata proprio lei.

Shaila Gatta "Helena stava piangendo boh piange sempre" #grandefratello pic.twitter.com/GZCVFoFUlm — Calma e Attendi (@CalmaeCose) December 23, 2024

Shaila ha quindi concluso: “Non è facile, ragazze, ve lo giuro. Mi sforzo tanto di essere felice, ma dentro non lo sono. Che darei per tornare indietro e scegliere di stare da sola. Anche solo un bacio al giorno, non chiedo tanto a Lorenzo”.