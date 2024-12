“In Spagna era un copione”. Nonostante la recente rottura, dentro la casa del Grande Fratello si continua a parlare della coppia Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Alcuni concorrenti stanno mettendo in dubbio l’autenticità della loro relazione e quello che c’è stato, sostenendo che fosse una costruzione per conquistare il favore del pubblico. Una relazione complessa, che ha comunque fatto sognare tanti fan, affascinati dalla storia tra la velina di Striscia la Notizia e il fotomodello milanese.

Tra i più diretti ci sono i nuovi ingressi nella casa, come Eva Grimaldi, che non ha mostrato peli sulla lingua. L’altra notte, l’attrice ha affrontato Lorenzo, dicendogli chiaramente cosa pensava: “Tu hai un copione scritto male. Quando sono entrata, ero convinta che questo copione fosse scritto a quattro mani, ma, dopo avervi guardato negli occhi, ho capito che l’ha scritto solo lui”, ha dichiarato Eva, rivolgendosi a Lorenzo mentre Emanuele Fiori e Maxime Mbanda ascoltavano la conversazione.

Lorenzo ha tentato di difendersi, spiegando di essersi innamorato di Shaila durante la settimana trascorsa insieme in Spagna. Ma Eva non gli ha creduto: “No, lì era tutto un copione, e lo sai bene”. Poi ha aggiunto con tono pungente: “Ho notato che butti l’occhio alla telecamera mentre racconti la tua bellissima storia, vuoi vedere se è accesa”. Con queste parole, l’attrice si è allontanata, lasciando Lorenzo visibilmente scosso.

Non è la prima volta che Eva critica apertamente la coppia Gatta-Spolverato. Già il 17 dicembre aveva manifestato i suoi dubbi direttamente alla ballerina: “Il vostro amore è finto. Non credo a nulla di quello che lui fa o dice”, aveva affermato con fermezza, scatenando anche il dibattito tra il pubblico del reality. In quella occasione, aveva parlato già di “un copione scritto e recitato male”.

Eva ha proseguito spiegando il motivo della sua diffidenza: “Io ho vissuto un amore finto per tanti anni, quindi so riconoscerlo. Il vostro è fasullo. Sei una ragazza intelligente, devi darti una svegliata”, aveva detto rivolgendosi a Shaila, per poi aggiungere un consiglio: “Stai attenta, il vero amore non si urla, ma si esprime con piccoli gesti e frasi sussurrate. Ascolta tua mamma”.

Questi giudizi così severi hanno scatenato la furia dei fan della coppia, soprannominata “Shailenzo”, che non comprendono il motivo dell’accanimento di Eva nei confronti di Lorenzo. In molti si chiedono se si tratti di una strategia di gioco da parte dell’attrice, piuttosto che di un sincero scetticismo.