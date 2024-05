Colpo di scena su Myrta Merlino e Pomeriggio Cinque. Si era parlato in questi giorni di una notizia particolare che coinvolgeva la conduttrice, ma ora ci sarebbe stato un ripensamento anche da parte di Mediaset e il pubblico hanno appena saputo tutto. I telespettatori assisteranno a qualcosa di insperato fino a pochi giorni fa, ma certamente ci sarà soddisfazione.

Myrta Merlino ha avuto alti e bassi a Pomeriggio Cinque, infatti ha ricevuto sia complimenti ma anche diverse critiche in questa sua prima stagione tv a Mediaset. In molti hanno addirittura rimpianto Barbara D’Urso, ma l’ex presentatrice di La7 è sempre andata avanti per la sua strada anche se in diverse occasioni è stata sostituita dal collega Giuseppe Brindisi.

Myrta Merlino, la decisione su Pomeriggio Cinque

Purtroppo gli ascolti televisivi non sono stati eccezionali. Myrta Merlino ha faticato più del previsto per ottenere risultati importanti per Pomeriggio Cinque. Nonostante questo, Mediaset ha optato per una scelta inaspettata, infatti la trasmissione di Canale 5 finirà più tardi rispetto alla tabella di marcia che sembrava essere stata quasi ufficializzata.

A rivelare tutto sul programma di Myrta Merlino è stato il sito DavideMaggio, che ha scritto precisamente: “Una manciata di puntate in più per Pomeriggio Cinque. Possiamo anticiparvi che il contenitore pomeridiano di Canale 5 concluderà la stagione 2023-2024 più tardi rispetto al calendario iniziale (7 giugno). Myrta Merlino farà calare il sipario sul programma venerdì 14 giugno“.

Non è ancora dato sapere se Myrta Merlino sarà riconfermata alla guida di Pomeriggio Cinque anche a settembre. Conosceremo nei prossimi mesi la decisione definitiva di Pier Silvio Berlusconi.