Ore di apprensione per Fedez dopo la notizia sulle sue condizioni di salute. Negli ultimi giorni si è molto parlato del rapper e della presunta aggressione a Cristiano Iovino, il personal trainer che si dice abbia avuto un flirt con Ilary Blasi quando stava ancora con Francesco Totti. L’artista ha sempre smentito ogni coinvolgimento nonostante alcuni testimoni lo abbiano riconosciuto.

In ogni caso nelle ultime ore un annuncio ha destato più di una preoccupazione: “Contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio di ‘Da vicino nessuno è normale’, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2″. Ma come sta veramente il rapper? Adesso a parlare è Myrta Merlino, che poco tempo fa aveva avuto degli scontri con lui.

Myrta Merlino rivela le condizioni di Fedez

Lo staff di Fedez ha fatto sapere che “lo stato di salute si sarebbe aggravato e la situazione risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento”. Poi è intervenuto lo stesso cantante: “Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend, ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita“.

Insomma il passaggio in ospedale c’è stato, ma nessun ricovero e Fedez è rientrato a casa. Ora a dare ulteriori informazioni sulla situazione è stata Myrta Merlino: “Hanno detto di tutto sulla sua salute. Poi è uscita anche un’Ansa secondo la quale sarebbe stato portato anche al Pronto Soccorso. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? Io Fedez l’ho sentito personalmente e mi ha assicurato che adesso sta meglio, sta bene“.

La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha poi aggiunto: “Tutto il chiacchiericcio è nato perché lui ha disdetto una partecipazione televisiva. Le malelingue dicevano che l’annullamento era dovuto alla storia con Cristiano Iovino”. Di certo c’è chi continua a sostenere che la partecipazione al programma di Cattelan sarebbe saltata per evitare domande scomode sull’affare Iovino. Ma sulla sua salute a questo punto non ci sono più dubbi.

