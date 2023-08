Sono giornate un po’ così per Marco Liorni a Reazione a Catena. Recentemente il popolare conduttore, sempre garbato e misurato, è incappato in alcuni momenti caratterizzati da imprevisti imbarazzanti che non sono sfuggi al pubblico. Nell’ultimo sono stati i campioni in carica , i “Dai e Dai”, a spingere il presentatore a stopparli con una censura.

Marco Liorni ha avuto un modo di stizza che in tanti hanno commentato sui social. Prima di questo episodio che vi stiamo per raccontare ce n’è stato pochi giorni fa un altro. Il concorrente Fabio ha segnalato a Nuovo Tv alcuni doppi sensi che non gli sono andati a genio. A rivelarlo è stato Alessandro Cecchi Paone nella sua rubrica della posta dei lettori: “I vari indizi erano ‘C’è chi l’infila e c’è chi si appoggia’, ‘Si piega ma non si spezza’, c’è bisogno di ricorrere a questi doppi sensi da caserma?“, ha chiesto Fabio. Ora per Liorni è accaduto un altro episodio a dir poco spiacevole.

La censura sulla frase dei concorrenti a Reazione a Catena

Nella puntata di Reazione a Catena i Dai e Dai avrebbero dovuto indovinare il termine “borsetta” e per faro hanno utilizzato la costruzione di una frase che però non è piaciuta. Un’espressione sicuramente fuori dalle righe, anche se, bisogna dirla, c’è chi in tv riesce a gestire certe situazioni in agilità. Tipo Paolo Bonolis e Luca Laurenti, come ha fatto notare Alessandro Cecchi Paone.

Per indovinare il termine “borsetta” i tre concorrenti hanno usato la frase: “Cosa prendi alla vecchietta“. E nel programma di Marco Liorni è arrivata la censura della Rai con il classico beep. Sui social i telespettatori si sono scatenati e il fatto è diventato un caso nel quale ha detto la sua anche il noto opinionista Alessandro Cecchi Paone.

“Ritengo che in tv si possa scherzare in certi modi – ha premesso l’ex gieffino ed ex naufrago all’Isola dei famosi – Ma possono farlo Bonolis e Laurenti, non certo Marco Liorni“. A qualcuno questa è suonata come una stroncatura. E voi, chi preferite come stile di conduzione? Trovate che certe ‘volgarità’ o frasi non ordinarie possano essere lasciate passare o siete a favore di censure come questa?

