L’eredità, ecco chi sono le due professoresse di Marco Liorni. Una poi, in particolare, è un ex volto noto del Grande Fratello. Come sappiamo, il 2 gennaio è andata in onda la nuova stagione de L’Eredità, che con questo 2024 ha portato anche un nuovo super conduttore: Marco Liorni. Insinna infatti è stato sostituito, non con poche remore, ma c’è da dire che lascia il testimone ad uno dei più bravi sulla piazza. Ma quello che sta facendo molto chiacchierare in queste ore, è la scelte delle due prof. Come sempre bellissime, sono due volti noti dello showbiz italiano.

Andiamo a vedere chi sono e perché. Le ragazze, come abbiamo scoperto, si chiamano Michelle Masullo e Naomi Buonomo, e come le veline di Striscia, sono una bionda e una mora. Michelle è la bionda e come molti avranno notato, è un volto che già abbiamo visto in tv. La giovane risiede a Milano da sette anni e vive nella casa di Jo Squillo, a cui attribuisce il ruolo di “seconda mamma”.





La ragazza ha raccontato: “In un momento difficile della mia vita, Jo Squillo mi ha aiutato e mi ha accolto in casa sua. Con amore. Contribuendo a farmi diventare la donna che sono. Ero sempre da sola. Ed ero distrutta dalla fatica. Anche Jo lavorava in quel programma e un giorno, vedendomi stanca e un po’ demoralizzata per quella vita da nomade, mi ha detto che se lo avessi voluto sarei potuta rimanere a dormire a Milano”.

E ancora: “’Tanto la casa in cui vivevo con i miei è vuota e puoi stare lì’, sono state le sue parole. ‘Mia mamma non c’è più e mio papà è in ospedale…’. Pensando ai suoi genitori, Jo è scoppiata a piangere. Io l’ho abbracciata forte e da quel giorno in poi abbiamo iniziato a vivere sotto lo stesso tetto facendoci reciprocamente compagnia”.

La mora invece è Naomi Buonomo: di lei si sa molto poco. Sembra che sia una ballerina, attrice, conduttrice e modella napoletana, ma che è anche una studentessa di management all’Università Partenope. Ha condotto, in una tv locale, “Il bello del calcio” e preso parte allo spettacolo teatrale ‘Bis!’ di Francesco Cicchella, con il quale è apparsa in qualche foto sul suo profilo Instagram mano nella mano.

