Marco Liorni dice addio a Reazione a Catena, la commozione durante l’ultima puntata. Le sue parole in queste ultime ore stanno facendo il giro del web, soprattutto per tutti gli anni di ‘servizio’ che hanno accompagnato le serate degli italiani su Rai 1. L’ultima puntata è andata in onda il 1 gennaio 2024. Durante l’ultima settimana, la trasmissione ha proposto il “Torneo dei Campioni”, che ha visto trionfare il trio Dai e Dai nella finale, superando le Tre e Lode.

Liorni ora si appresta a prendere le redini de L’Eredità a partire dal 2 di gennaio. Il conduttore lascia la conduzione di Reazione a Catena, che tornerà in onda durante l’estate. A sostituire Liorni, come abbiamo già detto, sarà Pino Insegno, salvo eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto. Le Tre e Lode, formate da Marianna, Chiara e Lauretta, hanno dovuto arrendersi nel gioco de L’Intesa Vincente, nonostante abbiano indovinato 19 parole.





Marco Liorni dice addio a Reazione a Catena

I vincitori Dai e Dai, composti da Simone, Marco e Mario, hanno stupito tutti riuscendo a indovinare ben 28 definizioni in soli 55 secondi. Approdando a L’Ultima Catena, hanno accumulato un montepremi considerevole di 173.250 euro, ma purtroppo, non sono riusciti a risolvere la catena finale. C’è da dire che per loro, la decisione di dimezzare il montepremi ha suscitato polemiche sui social media.

Molti telespettatori hanno protestato, ritenendo ingiusto che i campioni non abbiano ottenuto alcun premio in denaro dopo una settimana di intense competizioni. Alcuni spettatori hanno persino suggerito di rivedere il regolamento in vista di eventuali futuri “Tornei dei Campioni”. Immancabile le polemiche: durante la trasmissione infatti, sono piovute anche critiche tendenziose verso Le Tre e Lode, definite da alcuni utenti come “raccomandate”.

Un altro motivo di discussione è stato l’addio commosso di Marco Liorni, che ha ringraziato il pubblico per il sostegno ricevuto nel corso degli anni e ha salutato il programma con gratitudine. Ha detto: “Vi ringrazio tanto perché mi avete sopportato e poi supportato anche attraverso ‘voi’ che siete in studio. A chi mi ha voluto qui rischiando… l’ultima parola che voglio dirvi è questa ed è grazie. Grazie a tutti voi, con tutto il cuore”.

