A Reazione a Catana, il programma su Rai 1 condotto da Marco Liorni, sta andando in scena il torneo dei campioni ma qualcosa non sta andando nel modo che il pubblico si sarebbe aspettato. Dopo la catena finale in cui protagonista è stato il trio dei Gessetti Ripolesi i malumori in rete sono stati crescenti. Per Marco Liorni queste ultime puntate segneranno l’addio al programma. Molto presto infatti sarà alla guida de L’Eredità, programma di punta per il quale è stato a lungo in ballottaggio con Pino Insegno.

Ballottaggio che era stato condito da polemiche. Per chi non ricordasse i toni vale la pena citare le frasi dell’agente di Pino Insegno, Diego Righini, nei confronti di Liorni: “Pino Insegno ha scelto Reazione a Catena, il suo programma storico dove ancora detiene il record di share assoluto in Rai, lasciando al Presta’s Boy la possibilità di fare “L’Eredità”.





Reazione a Catena, critiche contro il programma: “Troppo difficile”

Parole che avevano fatto arrabbiare e non poco i vertici Rai. La situazione era poi tornata sotto controllo con Liorni concentrato sul torneo dei campioni di Reazione a Catena che ora si avvia alla conclusione. Dopo la puntata di ieri, 28 dicembre, non sono mancate le critiche del pubblico su X. “In questa settimana di sfide fra campioni le catene finali sono improvvisamente tornate di difficoltà decisamente più elevata”.

“Decimando tutti i montepremi nonostante alla fine solo uno (o meglio, la somma di tre) potrebbe effettivamente essere attribuito”. Un altro invece: “Quest’ultima catena assolutamente improponibile con accostamenti di parole che manco i miei film mentali da oscar sono in grado di fare”. E ancora: “Raga ma che ca**o di catena era metà dei collegamenti erano forzatissimi“. Insomma, critiche a non finire e velatissime accuse.

Quest’ultima catena assolutamente improponibile con accostamenti di parole che manco i miei film mentali da oscar sono in grado di fare #reazioneacatena — ericaconlac (@ericaconlac_) December 28, 2023

Per la cronaca il trio dei Gessetti ripolesi ha portato a casa appena 1000 euro con l’occasione di rifarsi presto. I Gessetti sono un gruppo molto amato ed affiatato. Lorenzo Topello, Riccardo Colucci, Edoardo Levantino aveva partecipato al programma in luglio e dopo la vittoria di ieri sono approdati in semifinale. Riusciranno ad arrivare fino in fondo?