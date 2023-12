Reazione a Catena, le campionesse fanno il record. Puntata eccezionale quella andata in onda ieri, mercoledì 27 dicembre, del popolare programma condotto da Marco Liorni su Rai1. Durante il Torneo dei campioni le “Amiche in onda“, tre ragazze pugliesi già capaci di vincere oltre 115mila euro, sono state protagoniste di un’altra magnifica performance facendo la storia dello show.

Poco tempo fa diversi spettatori si erano lamentati scagliandosi contro gli autori e Marco Liorni. L’accusa era di quella di favorire le “Amiche in onda” con parole più semplici rispetto a quelle degli avversari. Ma anche in questa occasione le campionesse hanno mostrato tutto il loro valore all’intesa vincente. Nel gioco due di loro sanno qual’è la parola e con una serie di termini devono far indovinare la terza componente.

Le Amiche in onda fanno il record all’intesa vincente

Stavolta durante l’intesa vincente le Amiche in onda sono riuscite a indovinare ben 30 parole, stabilendo il nuovo record. Mai nessuno dal 2007 era riuscito a mettere in fila tante parole. Sconfitti pure i “Tre di denari” detentori del precedente record con 28 parole, anche se con 5 secondi in meno a disposizione.

Naturalmente il pubblico in studio e Marco Liorni hanno tributato il giusto riconoscimento all’impresa delle campionesse dedicando loro un lungo e sentito applauso. Dopo aver indovinato l’ultima parola e resesi conto di aver fatto il nuovo record le Amiche in Onda sono state comprensibilmente travolte dall’emozione.

Con 30 parole oggi è stato stabilito un nuovo record di parole indovinate a “L’intesa vincente” in tutte le edizioni di #ReazioneACatena, dal 2007 ad oggi.



Le Amiche in onda sono riuscite a conquistare altri 1800 euro, ennesimo bottino portato a casa di un percorso sin qui vincente. Potranno aumentare ancora le loro vincite con semifinale ed eventualmente finale. In ogni caso per loro è stato un altro grande successo. Grande gioia anche per Marco Liorni che presto prenderà il timone de “L’Eredità” dopo l’addio di Flavio Insinna e lo stop a Pino Insegno.

