Incredibile errore di Reazione a catena dopo la puntata del 22 dicembre. Non sappiamo se Marco Liorni si sia arrabbiato, ma fatto sta che è successo qualcosa di inaspettato. Gli attentissimi telespettatori se ne sono immediatamente accorti e hanno riportato tutto sui social. Coinvolte anche le campionesse de Il Trio Stellato, che però sono state vittime inconsapevoli.

Tutti se ne sono resi conto dell’errore una volta terminata la puntata di Reazione a catena. Non sappiamo se saranno state fatte delle reprimende, ma il pubblico è rimasto abbastanza spiazzato da una decisione simile. Che ha rovinato la sorpresa a tutti coloro che intendevano vedere per la prima volta l’appuntamento, precedentemente andato in onda su Rai1.

Errore di Reazione a catena: figuraccia per la Rai e Liorni

Dunque, nell’appuntamento del 22 dicembre dove c’è poi stato l’errore del programma Reazione a catena, a vincere è stato il Trio stellato che si è anche portato a casa 3.719 euro, una cifra comunque bassa rispetto a quanto accumulato inizialmente, ovvero 119mila euro. Ma c’è stata ugualmente soddisfazione per le tre donne però sui social c’è stata una disattenzione di non poco conto.

Molti telespettatori guardano le puntate di Reazione a catena successivamente su Raiplay, ma nell’anteprima del video, il cosiddetto thumbnail, si vedono proprio le tre campionesse nel gioco finale, quindi si era capito che avessero vinto loro. Uno spoiler che non è stato gradito dal pubblico, che si è rovinato del tutto la sorpresa conoscendo già l’epilogo della puntata.

La schermata di @RaiPlay che nel thumbnail ti spoilera chi ha vinto la puntata di #reazioneacatena 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/9pxgbzC2qJ — Vittorio Alfieri (@IngAlfieri) December 23, 2023

Ovviamente la Rai si sarà poi accorta dell’accaduto, ma ormai era troppo tardi dato che la notizia era pubblica e quindi coloro che non avevano seguito la puntata su Rai1 sono rimasti senza parole per lo spoiler.