Notizia a dir poco clamorosa su Amadeus, ormai sempre più vicino alla conduzione di Sanremo 2024. Potrebbe infatti lasciare la Rai, secondo le ultime indiscrezioni, probabilmente al termine della kermesse musicale o comunque alla fine della stagione televisiva. Avrebbe infatti ricevuto un’offerta per cambiare il suo futuro e davvero tanti soldi sarebbero stati proposti al presentatore.

Amadeus potrebbe quindi lasciare la Rai tra non molto e per lui si aprirebbero delle porte nuove. Ovviamente non stiamo parlando di dichiarazioni ufficiali arrivate dai vertici di viale Mazzini o comunque di affermazioni del conduttore di Affari tuoi. Ma i rumor provengono da una fonte più che attendibile, quindi c’è grande curiosità per capire cosa succederà davvero.

Amadeus potrebbe lasciare la Rai: dove potrebbe andare

Quindi, Amadeus sarebbe in procinti di lasciare la Rai stando ad alcune informazioni apprese in anteprima da Dagospia. Il sito diretto da Roberto D’Agostino ha rivelato che ci sarebbe stata un’offerta clamorosa e rinunciare potrebbe essere davvero difficilissimo. Non sappiamo se la tv pubblica italiana gli farà una sorta di controproposta, ma intanto vi sveliamo cosa è emerso finora.

Amadeus potrebbe quindi approdare a Mediaset, secondo Dagospia: “Amadeus in volo verso Mediaset? A Viale Mazzini gira da qualche giorno voce che Amadeus, il re Mida della Rai, abbia ricevuto un’offerta piuttosto cospicua da Mediaset per approdare su Canale 5 a partire dal prossimo settembre. In caso affermativo, sarebbe un colpaccio colossale pari a quelli di Silvio Berlusconi negli anni Ottanta”.

Infine, Dagospia ha ricordato quello che fece il compianto Berlusconi: “Quando scippava alla Rai volti di punta quali Mike Bongiorno, Pippo Baudo, Corrado e Raffaella Carrà. Sarà vero?”. Vedremo se Amadeus dirà sì a questo corteggiamento.