Due nuovi conduttori al posto di Alberto Matano; il giornalista lascia il timone de ‘La Vita in Diretta’. Anche in questa stagione la trasmissione ha fatto registrare ottimi ascolti, primeggiando in maniera sistematica nei confronti dei diretti avversari, a cominciare da Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino che non è riuscita da impensierire la corazzata di Matano. Per capire l’entità del divario niente meglio dei numeri. La Vita in Diretta, nella giornata del 22 maggio, ha raccolto a 1.595.000 spettatori (17.9%) nella presentazione e 2.038.000 spettatori (21.4%) nel programma.

Pomeriggio Cinque invece registrava 1.205.000 spettatori (13.5%) nella prima parte e 1.344.000 spettatori (14.5%) nella seconda parte (I Saluti a 1.436.000 e il 14.3%). Distacchi abbastanza significativi. Particolarmente toccante, nella puntata di ieri 23 maggio, l’intervento di Eleonora Giorgi.





La Vita in Diretta, ultima puntata prevista per il 31 maggio

L’attrice sta combattendo contro un tumore al pancreas. Le sue parole commoventi hanno toccato il cuore dei telespettatori che hanno commentato in massa la puntata. “Io come Eleonora. Combatto da quattro anni sempre con il sorriso, il mio carcinoma e nella cavità orale ho avuto paralisi per la metà del mio viso compresa le corde vocali e sorrido tutti i giorni”.

E ancora: “Come la capisco…. anch’io io cerco sempre di non fare vedere soprattutto a chi mi sta vicino la fatica che si fa per sorridere sempre e cercare di non pensare mai a come sarà”. Quella di ieri è stata una delle ultime puntate de La Vita in Diretta edizione invernale. Il prossimo 3 giugno, infatti, partirà l’edizione estiva e ci sarà un cambio al timone.

Al posto di Alberto Matano, meritatamente in vacanza dal primo giugno (il 31 maggio prevista l’ultima puntata), spazio a due nuovi conduttori: Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo. L’edizione estiva si concluderà a metà settembre. Data in cui Alberto Matano tornerà in sella al programma.