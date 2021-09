“Ora non servo più”. Karina Cascella messa alla porta da Barbara D’Urso: “Ho dovuto cambiare lavoro”

La rivoluzione di Pomeriggio 5 è iniziata. Decisa da Pier Silvio Berlusconi dopo i deludenti ascolti della passata stagione, il format di Barbara D’Urso ha abbandonato la deriva trash che tante critiche le aveva attirato. Tanti i volti noti che ne hanno fatto le spese, tra cui Karina Cascella. L’ex opinionista infatti ha lasciato, sembra per sempre, il salotto di Carmelita soppiantata dal nuovo parterre della conduttrice, composto da politici, scrittori e giornalisti.



“I programmi di Barbara D’Urso per me sono una seconda casa…mi sento serena e a mio agio”, aveva detto nel corso di una recente intervista Karina Cascella. Casa dalla quale si è autosfrattata. Il motivo è lei a raccontarlo in una intervista a FQMagazine. Un colpo, al di là delle parole, comunque duro. Karina Cascella è in sella ai programmi televisivi di Mediaset da quasi 15 anni, ma quest’anno si ridurrà drasticamente la sua presenza in televisione.



“Chi bazzica il mondo della tv, sa benissimo che non c’è niente di sicuro – spiega Karina Cascella – Avevo 28 anni quando sono apparsa per la prima volta nei programmi di Barbara d’Urso, ora ne ho 41 ma non ho nessun pensiero negativo su quanto successo. Chi bazzica da un po’ di tempo nel mondo della televisione sa che non c’è niente di sicuro”.







Poi Karina Cascella continua: “Può capitare che a un certo punto non abbiano più bisogno di te, sono abituata a questo genere di cambiamenti e credo che in televisione siano abbastanza normali, soprattutto se si parla di un programma come “Pomeriggio 5” che ha una vita molto lunga. Ho visto la nuova formula del programma, e adesso sono tutti giornalisti, politici o scrittori”.



Quindi conclude: “Non penso che ci sia posto per un’opinionista come me. È cambiata l’impostazione del programma”. E adesso ha un nuovo lavoro: “Ho aperto un ristorante, ho una famiglia”. Si tratta di un ristorante di carne argentina a Bergamo, che ha aperto con il suo fidanzato. Sul suo possibile ritorno in tv Karina Cascella non chiude i ponti anzi, ribadisce anche che il suo non è un addio definitivo al mondo della televisione.