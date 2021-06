Già da qualche tempo si parla del prossimo Grande Fratello Vip. Sarà la sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini che, nella quinta, ha visto trionfare Tommaso Zorzi. Ovviamente confermatissimo il conduttore, ma si preannuncia una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda gli opinionisti. Fuori Antonella Elia e Pupo, dentro due nomi ‘pesanti’, cioè Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. È di pochi giorni fa, inoltre, la notizia che Signorini abbia chiamato Katia Ricciarelli.

E pare proprio che la 75enne abbia deciso di accettare: sarà una delle inquiline della casa più spiata dagli italiani. Si vocifera, inoltre, di un grande ritorno, quello di Pamela Prati, già concorrente nella prima storica edizione. Inoltre ecco spuntare il nome dell’influencer e modella Ariadna Romero, ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli. La stessa Romero, però, sui social ha fatto sapere di non essersi presentata al casting e dunque non parteciperà al GF Vip 6. Altro nome fatto è stato quello di Justine Mattera.

Nota per essere stata sposata, dal 2000 al 2002 con il conduttore Paolo Limiti, l’artista statunitense ha inciso quattro singoli e ha partecipato a quattro film. Molto attiva sui social, Justine è sempre stata poliedrica, ha infatti condotto anche un programma radiofonico su Radio Deejay, “Slave to the Rhythmn”. Ha inoltre debuttato in teatro con il musical “Victor/Victoria” per la regia di Claudio Insegno. In tv ha partecipato anche al reality “La fattoria” dove si è classificata terza.





Justine Mattera è stata anche tra le otto primedonne della Compagnia del Bagaglino nel varietà Bellissima con Angela Melillo, Pamela Prati, Silvia Burgio, Manila Nazzaro, Valeria Marini, Nina Morić e Antonella Mosetti. Dal 2009 è sposata con l’imprenditore Fabrizio Cassata e ha due figli, Vincent e Vivienne Rose. Proprio recentemente Novella 2000 ha parlato della sua risposta a un’ipotetica partecipazione al prossimo Grande Fratello Vip.

Sul noto settimanale si legge: “Justine Mattera da tempo veste stilisti fighi e su Instagram si presente in pose sexy, ma ricche di glamour e eleganza. Ha dichiarato (parole sue) di aver rifiutato di partecipare al GF Vip per il cachet troppo basso e perché é un programma trash. Forse dimentica i tempi in cui con il marito Paolo Limiti parlava in tv con Floradora, un cane di pelouche…”.