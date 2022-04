Jeremias Rodriguez si è ritirato dall’Isola dei Famosi 2022. Lunedì scorso, dopo essere stato eliminato da Playa Accopiada al televoto, il fratello di Belen e Cecilia ha preso la palla al baso: “Ci hanno provato tutti a convincermi a restare, ma io voglio rientrare, sono sicurissimo. Sono venuto qui per mio padre. Ho già fatto due reality, è un mondo che non mi piace”.

E ancora: ”Voglio tornare a casa, ho bisogno di vedere la mia famiglia e la mia fidanzata”. E la fidanzata, Deborah Togni, è stata tra i primi a commentare via social l’abbandono di Jeremias Rodriguez. Lei che lo ha sempre spronato dallo studio di Ilary Blasi, lo aspetta a braccia aperte.





Jeremias Rodriguez torna in Italia: l’incontro con la fidanzata

Lo ha fatto sapere con una Storia di Instagram condivisa subito dopo la decisione del suo Jeremias Rodriguez: “Daleeee torna a casa l’amore mio” ha scritto Deborah Togni. È passato qualche giorno e ora l’ex naufrago è tornato in Italia. Atterrato dall’Honduras, il 33enne è stato accolto letteralmente a braccia aperte dalla fidanzata.

Dopo un mese e mezzo di lontananza sono finalmente riuniti. Deborah Togni ha pubblicato su Instagram i video che svelano il momento emozionante in cui lei e Jeremias Rodriguez si sono rivisti in aeroporto. Prima la foto del suo volto elettrizzato per l’arrivo dell’argentino. “Stai per riabbracciare l’amore della tua vita dopo un eterno mese e mezzo”, la didascalia.

Poi i filmati in cui Jeremias Rodriguez esce agli arrivi e Deborah Togni corre ad abbracciarlo. Baci e lacrime di gioia per il fratello di Belen e Cecilia, che non vedeva l’ora di tornare dalla sua ragazza che gli ha rubato il cuore. “L’amore che ci salva come non mai”, scrive ancora la sua compagna. Poi insieme si avviano verso l’uscita dell’aeroporto e tornare alla vita di prima. E magari concretizzare progetti come matrimonio e famiglia.

“Cosa mi ha detto Jeremias poco prima di andarsene”. Isola dei famosi, la confessione di Gustavo