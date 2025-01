Al Grande Fratello scoppia la crisi di Javier Martinez. Nell’ultima puntata del reality show di Canale 5, il pallavolista argentino si è trovato davanti a una scelta cruciale: approfondire la conoscenza con Zeudi Di Palma oppure cedere al lungo corteggiamento di Helena Prestes. Collegato dalla Casa, ha assistito un po’ attonito al confronto in studio tra le due donne. Alla fine lui ha preso le distanze dall’ex Miss Italia. Zeudi, infatti, ha ammesso di provare ancora una forte infatuazione per Prestes. Mentre verso la fotomodella brasiliana, Javi ha ribadito di provare solo un sentimento di amicizia.

Ma la questione non si è chiusa lì. Dopo la diretta, qualcosa ha sconvolto profondamente Martinez: una comunicazione dalla sua famiglia ha rimescolato le carte in gioco. Non è la prima volta che i suoi parenti gli inviano messaggi da fuori. Stavolta chiedono al giovane di fare una scelta. Per le sue continue indecisioni in ambito amoroso, Javier era stato più volte criticato da una delle due opinioniste del GF, Cesara Buonamici. Ma anche dentro la casa, ha ricevuto parecchie frecciate: “Javi? Mangia, dorme e flirta”, ha detto di lui Shaila Gatta. Lui stavolta si è esposto.

Sopra la Casa è infatti volato uno striscione con la scritta: “O Brasile o niente. Nano e Lau + fan”, che inizialmente ha lasciato il concorrente spiazzato. Dopo qualche istante di incertezza, Javier ha intuito che i mittenti erano il fratello e la cognata, che sembravano dargli un chiaro suggerimento su come gestire le sue dinamiche sentimentali all’interno del reality. Helena Prestes ha capito che si parlava di lei ed è impazzita di gioia. La fotomodella brasiliana ha accolto con grande entusiasmo il messaggio, forse anche più del diretto interessato, che si è limitato a ringraziare.

Dopo aver riflettuto a lungo sul messaggio ricevuto, Martinez si è confidato con Amanda Lecciso, ribadendo la sua posizione: “Io non cambio idea, faccio quello che voglio”, ha detto con fermezza, rispondendo a chi lo vorrebbe in coppia con Helena. Tuttavia, il suo pensiero è andato anche a Zeudi, immaginando quanto la ragazza possa essere rimasta delusa nel vedere un messaggio così esplicito a favore della Prestes. “Mi dispiace per lei che ha dovuto vederlo”, ha ammesso.

l’aereo per javier recita “j o brasil o nada”



in pratica “javier o stai con helena o niente”



che imbarazzo#heleners #zelena pic.twitter.com/ukF8E1f0w2 — gio⭐️ (@giojrgs) January 31, 2025

Sui social, in particolare su X, il pubblico si è scatenato con opinioni contrastanti. C’è chi sostiene che l’aereo non influenzerà le scelte di Javier, chi lo invita a svegliarsi e chi, invece, è convinto che il messaggio sia stato concordato con Helena. Ma c’è anche chi non ha gradito il comportamento dei parenti di Javi, considerando il messaggio una intromissione nella sfera sentimentale del concorrente: “La famiglia Martinez ha fatto una figuraccia”.