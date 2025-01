“Lorenzo subito in confessionale”. L’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, è stata ricca di colpi di scena, polemiche e scontri. Clima rovente anche dopo i saluti di Alfonso Signorini. Tanto che a un certo punto sono dovuti intervenire gli autori. Ma andiamo con ordine. Durante la serata si è verificata una nuova eliminazione dal gioco: a dover abbandonare la casa più spiata d’Italia è stato Bernardo Cherubini. Il fratello di Jovanotti è risultato il meno votato dal pubblico, terminando così la sua esperienza nel reality.

Un altro momento particolarmente intenso della puntata è stato il crollo emotivo di Lorenzo Spolverato. Il modello milanese ha lasciato il divano del salone per rifugiarsi in giardino, sopraffatto dalla tensione. Lollo è rimasto all’esterno per diversi minuti insieme alla sua fidanzata, Shaila Gatta, senza rientrare neanche per salutare Bernardo dopo l’annuncio dell’eliminazione da parte del conduttore. Questo comportamento gli è costato una critica in diretta da parte di Tommaso Franchi.

“Lorenzo subito in confessionale”. Chiamato dal Grande Fratello, poi il brutto gesto e il dietrofront

“Volevo nominare Lorenzo Spolverato – ha detto l’idraulico -. Posso immaginare il suo fastidio, non lo capisco ma lo immagino. Il fatto che sia uscita una persona che è stata qui per due mesi con noi e tu non fossi presente nemmeno al momento della sua uscita mi sembra una mancanza di rispetto. Non trovo alcuna giustificazione per questo atteggiamento“. Parole che hanno mandato su tutte le furie il modello, il quale si è sentito tradito dall’amico.

In un primo momento, Lorenzo non sembrava affatto pentito per il mancato saluto a Bernardo: “Sai che Bernardo mi ha mancato di rispetto l’ultima volta? Non lo sai, vero? Allora forse la prossima volta, prima di parlare, dovresti pensarci bene”. Ha risposto così a Tommaso Franchi. Tuttavia, poco dopo, a cena, Lorenzo ha improvvisamente fatto un brindisi in onore del concorrente eliminato.

Dietro questo repentino cambio di atteggiamento potrebbe esserci stato un intervento della produzione. Riporta un utente di account di X: “Lorenzo viene chiamato in confessionale, subito lui anticipa con un finto brindisi e finte scuse nei riguardi di Bernardo non accompagnandolo durante l’uscita, si siede e dice a Shaila: Non vado da nessuna parte (confessionale), fa quello che vuole”. Qualcuno commenta ironicamente: “Fai un brindisi anche per i tuoi amici del confessionale!”.

Altri utenti sottolineano l’incoerenza di Lorenzo: “Ma come, Bernardo non ti aveva mancato di rispetto? Chiedi scusa solo perché qualcuno te lo ha fatto notare, e poi lanci frecciatine a Tommaso? Tanto lui non risponderà mai con i tuoi stessi toni”. Il dibattito sui social è ancora acceso, e molti si chiedono se il comportamento di Lorenzo sia stato spontaneo o frutto di una strategia suggerita dalla produzione.