L’Isola dei Famosi 2024 si avvicina al traguardo e nella puntata del 2 giugno, semifinale del reality condotto da Vladimir Luxuria in prima serata su Canale 5, si è decisa la sorte dei naufraghi tra eliminati, finalisti e nominati. A lasciare il programma sono state Karina Sapsai e Matilde Brandi. Ecco chi approda alla finale: Edoardo Stoppa (pass per la finale conquistato già nella scorsa puntata), Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Samuel Peron, Edoardo Franco e Aras Senol, gli ultimi due vanno al televoto.

Appuntamento a mercoledì 5 giugno per il gran finale dell’Isola dei Famosi con i finalisti che si contenderanno la vittoria di questa edizione 2024. I nomi dei favoriti sono sempre gli stessi ormai da settimane ed effettivamente il quadro è stato chiaro sin da subito. Il favoritissimo alla vittoria finale è senza dubbio Edoardo Stoppa, ma c’è anche Aras, concorrente che ha superato tantissime nomination ed è stato incoronato secondo finalista.

Leggi anche: “Va a finire così”. Isola dei Famosi: arrivata la soffiata su Stoppa, Edoardo, Aras e Artur





Questa edizione si appresta a finire, ma non è stato un vero successo in termini di ascolti. Vladimir Luxuria, ospite a Sdl.tv, ha parlato del suo debutto come conduttrice all’Isola dei Famosi e ovviamente si è parlato del suo ruolo da conduttrice ma anche del tema ascolti. Quale voto di è data Vladimir Luxuria? “Più che sufficiente perché per la prima volta in vita mia mi sono trovata a presentare una diretta televisiva, una diretta che dura 4 ore, una diretta dove non c’è un vero e proprio copione definito perché, al di là della scalettatura degli argomenti, ci sono tantissimi imprevisti da gestire”.

“Intanto il collegamento è intercontinentale, con le telecamere che si devono spostare, con l’incognita che non sai mai come reagiscono i naufraghi, ci può essere come imprevisto una corrente al mare che ti impedisce di fare certe prove che avevi stabilito, imprevisti metereologici…”, ha detto ancora a Parpiglia.

Persino la conduttrice ammette le difficoltà con questa gestione "chiesa" targata Piersilvio. chiudete tutti i reality a questo punto #ascoltitv #isola https://t.co/fb5S45x6uI — Master-CiaoMaurizio (@MasterAb88) June 4, 2024

Poi il commento sugli ascolti, con una velata frecciatina a Pier Silvio Berlusconi. “Io mi sono ritrovata a condurre un’isola nuova con una nuova linea editoriale (quella decisa da Pier Silvio Berlusconi durante il GF Vip 7). Non si volevano troppe liti, troppo trash, una linea un po’ più sobria, anche questa è stata una difficoltà“.