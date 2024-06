È tutto pronto per il gran finale dell’Isola dei Famosi 2024: il 5 giugno scopriremo chi, tra i sei finalisti in gara, sarà il vincitore di questa 18esima edizione. Secondo gli esperti di Sisal, il naufrago favorito per la vittoria è Edoardo Stoppa. Quotato a 1,44, sin dalla prima puntata l’ex inviato di Striscia la Notizia è apparso destinato a un trionfo quasi certo e, nonostante sia stato recentemente criticato sui social per la sua strategia, il pubblico sembra continuare a sostenerlo.

Stoppa dovrà però affrontare la concorrenza di Edoardo Franco, quotato a 3,50, che ha perso quasi 15 chili ed è uno dei concorrenti più determinati a vincere. Tuttavia, Franco si trova in una posizione sfavorevole poiché è stato nominato al televoto dal suo amico Aras Senol, il quale, a sua volta, si trova a dover affrontare lo stesso destino.





Isola dei Famosi 2024, la voce sul favorito per la vittoria finale

L’attore di Terra Amara non gode però dello stesso supporto da parte del pubblico, il che potrebbe portare alla sua eliminazione. Su sito della Sisal, la vittoria di Senol è quotata a 7,50. Scendo più in basso, le quote si alzano leggeremente. Per chi non conoscesse il meccanismo, più è alta la quota più basse le possibilità che la scomessa vada a buon fine.

Dopo Aras ecco Samuel Peron, apprezzato per la sua lealtà e per aver trionfato nel duello con l’ultima eliminata Matilde Brandi, sembra avere poche probabilità di vincere. Uno dei volti storici di Ballando con le Stelle difficilmente tornerà dall’Honduras come vincitore, poiché la sua vittoria è quotata a 9,00.

In fondo al gruppo troviamo Artur Dainese: il modello di origini ucraine, nonostante l’approdo in finale, è diventato il bersaglio di pubblico e compagni per i suoi “giochetti”. Il successo di Dainese pagherebbe 20 volte la posta. Non resta dunque che attendere mercoledì sera per scoprire chi sarà davvero il naufrago dell’anno!