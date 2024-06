L’Isola dei Famosi sta per terminare. Mercoledì 5 giugno è prevista la finale e scopriremo chi vincerà. Ma intanto Edoardo Franco sta per ricevere una brutta notizia stando agli ultimi aggiornamenti, dicendo addio alla possibilità di esultare proprio a pochi metri dal traguardo. Avrebbe sperato in un esito diverso, invece non potrà fare altro che accettare la brutta conseguenza.

Dopo la semifinale dell’Isola dei Famosi, gli occhi sono tutti puntati sulla finale e Edoardo Franco non dovrebbe farcela a proseguire la sua avventura. E andrebbe via, sicuramente con tantissimo rammarico, dato che ormai ci stava credendo. Ma le informazioni emerse nelle ultime ore sembrano eloquenti e immaginare un ribaltone appare complicato.

Isola dei Famosi, finale: un naufrago sta per andare via

All’Isola dei Famosi si sta indubbiamente cercando di capire cosa succederà nel corso della finale, soprattutto per scoprire chi riuscirà a prevalere e a vincere. Il naufrago che potrebbe andare via non se la sta passando benissimo, stando a quanto riportato dal sito Angolo delle Notizie, che ha rivelato dei dati relativi ad alcuni sondaggi effettuati dopo l’ultima puntata.

Purtroppo Edoardo Franco starebbe per ricevere la comunicazione peggiore da Vladimir Luxuria. Infatti, dovrebbe essere eliminato proprio durante la finale, mentre il finalista definitivo diventerebbe Aras Senol grazie al 75% delle preferenze fin qui raccolte nel sondaggio. Solo 25% per l’altro concorrente, che non potrà ambire alla conquista del montepremi.

Addirittura nei giorni scorsi è stata diffusa la voce che Aras stia diventando uno dei favoriti alla vittoria, quindi tutti gli altri naufraghi dovrebbero fare molta attenzione a lui.