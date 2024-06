Matilde Brandi ha detto addio per sempre all’Isola dei Famosi. La ballerina è stata eliminata ieri sera un po’ a sorpresa nel corso di un televoto flash che la vedeva contrapposta a Samuel Peron e al cuoco Edoardo Franco. Alla fine a spuntarla è stato il naufrago meno famoso del trio. Brandi ha perso anche la prova a sorpresa tra i due eliminati, ultima chance per salvarsi e arrivare all’ultima puntata del reality come finalista a sorpresa.

Serata con poche soddisfazioni per Matilde Brandi se non quella di aver rivisto la sua grande amica Manila Nazzaro, partita apposta dall’Italia per portarle il vestito da damigella di onore che avrebbe dovuto indossare al suo matrimonio. Alla fine Brandi ha dovuto lasciare l’Honduras e tornerà presto in Italia dove ad attenderla c’è il suo compagno Francesco, ieri in studio a fare il tifo per lei.

Isola dei Famosi, bufera e polemiche sull’eliminazione di Matilde Brandi

Che concorrente è stata Matilde Brandi? “Una naufraga con il grano a mano tirato”, ha detto alcuni giorni fa la contessa Alvina Verecondi Scartocci. Ma Matilde non si è detta d’accordo con questa descrizione fatta di lei, affermando invece di essere stata naturale al 100 per cento sull’isola.

Sei stata una grandissima naufraga e hai fatto un'#Isola incredibile!

Buon rientro in Italia, Matilde ❤️‍🩹 pic.twitter.com/JKLF4Frm7r — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 2, 2024

Facendo un bilancio, secondo molti telespettatori la partecipazione di Matilde Brandi all’Isola dei Famosi è stata un flop. Il pubblico si aspettava molto di più da lei anche nelle prove fisiche. L’allenamento sicuramente non le manca. Invece ieri sera le ha perse tutte. E ogni volta è sembrata trovare giustificazioni poco convincenti.

“La naufraga dimostra di non saper accettare le sconfitte – fa notare il portale Libero.it – trovando sempre giustificazioni poco convincenti per non ammettere di aver perso. Oggi è il seno in mostra, due puntate fa il problema erano le lenti a contatto. Di certo non è una donna determinata: se lo fosse non si darebbe subito per vinta. E poi tirare in ballo i ’10 chili in più’ di Alvina è proprio infantile, triste e inopportuno: la contessina è più forte, punto”.

Le critiche a Matilde Brandi non sono finite: “Anche chiedere a Samuel Peron di cadere insieme nell’ultima sfida per restare entrambi in gara non è certo una richiesta matura, anche visto che fino a pochi istanti prima avevano promesso entrambi di provare con tutte le proprie forze ad arrivare in finale. È pur sempre una competizione”.

"Sei d'esempio per le tue figlie, per me e per tutti"

Le parole di Francesco per Matilde ❤️#Isola pic.twitter.com/Vd2ySzqm2A — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 2, 2024

Matilde Brandi può consolarsi con i complimenti ricevuti da Vladimir Luxuria: “Matilde posso assicurarti che hai fatto una bellissima figura, stai tranquilla. Ti aspettiamo in Italia”. Dove ad attenderla c’è il suo Francesco e forse anche i fiori d’arancio.