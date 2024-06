“Cosa gli ha detto?”. Isola dei Famosi, Matilde sussurra qualcosa a Samuel e il pubblico resta senza parole. Durante l’ultima puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria, c’è stato un momento di grossa crisi, uno tra i tanti. Sono infatti stati costretti a sfidarsi due grandi amici di questa edizione: Matilde Brandi e Samuel Peron. Un duello che avrebbe decretato poi il sesto finalista, insomma una cosa sentita e importante.

>> “Dovete andare…”. Isola dei Famosi, Luxuria contro Sonia e Dario: li ‘sistema’ in diretta

Eppure i due sono stati in difficoltà, sopratutto Samuel che ha detto ad un certo punto a Luxuria: “Vlady, andare in sfida con Matilde è come andare in sfida con una sorella e te lo dico con il cuore. Ritengo che lei meriti, ma veramente tantissimo la finale, al di là della sfida. Merita lei di proseguire”. A questo punto la conduttrice in studio, dice: “Vi volete bene, vi rispettate e lo sappiamo, ma questo è un gioco”.





“Cosa gli ha detto?”. Isola, Matilde sussurra qualcosa a Samuel

E ancora: “Con onestà dovete fare questa sfida lealmente fino in fondo“. Si parte quindi con la terribile sfida dell’uomo vitruviano. Ma poco dopo, quello che doveva essere uno scontro tra amici, si è trasformato in qualcosa di molto, molto diverso. Il motivo? Samuel sembra aver ignorato (o forse non ha proprio sentito) le parole che ad un tratto gli ha sussurrato l’amica.

"Andare in sfida con Matilde è come andare in sfida con una sorella"

Le parole di Samuel ❤️#Isola pic.twitter.com/XFKRRhBdri — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 2, 2024

Durante il gioco, infatti, stremata, Matilde Brandi dice al suo compagno d’avventura: “Sono arrivata, io non ce la faccio più Samu. Guarda Samu che io non ce la faccio più. Caschiamo insieme? Non ce la faccio davvero più. No, oddio sto cadendo“. A questo punto la Brandi cade e Samuel vince la sfida. Tutti infatti si stanno chiedendo se Peron sia riuscito ad ascoltare quelle parole oppure abbia fatto finta di non udirle (ci sta in fondo).

Ma c’è anche un’altra opzione: Samuel potrebbe aver sentito invece il consiglio dato da Vladimir di non “falsare la prova cadendo insieme”. Poco dopo Peron è riluttato distrutto dall’eliminazione di Matilde. Un fatto che sicuramente, in questi ultimi giorni sull’Isola, gli darà molto da pensare, se non lo tormenterà come pensiero fisso.

Leggi anche: “Non voglio finire così in pubblico”. Matilde furiosa all’Isola dei Famosi, Elenoire deve intervenire