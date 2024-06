Momenti di tensione nel corso della semifinale dell’Isola dei Famosi 2024. Protagonista Matilde Brandi durante la sfida contro Alvina valido sia per il televoto flash che per la finale del reality show che si terrà la prossima settimana. La prima sfida, chiamata, “Appesi a un filo” ha visto gareggiare Matilde, Samuel, Alvina, Aras, Artur ed Edoardo Franco. Dopo Edoardo Stoppa, finalista dalla scorsa settimana, è Artur Dainese a conquistare il titolo di secondo finalista.

Poi è stato il momento della sfida tutta al femminile, quella dell’Orologio Honduregno,a cui hanno partecipato le due naufraghe Alvina e Matilde. La contessa è riuscita a vincere la gara e ad arrivare quindi in finale, mentre Matilde Brandi ha contestato la decisione del leader Edoardo Stoppa sul tipo di gara a cui sono state sottoposte le due concorrenti.

Isola dei Famosi, incidente hot per Matilde Brandi

Non solo. Durante la gara di Matilde e Alvina è successo qualcosa che ha infastidito molto l’ex showgirl. È stata proprio Vladimir Luxuria a ‘distrarre’ la concorrente dalla gara per porre l’attenzione sull’incidente hot. Mentre la Brandi è impegnata nella gara contro Alvina, il costume da bagno si posta e si vede una parte del seno, cosa che fa infuriare la naufraga, che sbotta: “Non voglio finire sui social così con il seno di fuori”.

L’inviata Elenoire Casalegno le porta una t-shirt per affrontare il secondo round, ma Matilde Brandi è talmente arrabbiata che non riesce a concludere la prova e finisce al televoto. “Allora, io chiedo cortesemente se possiamo dare subito una maglietta a Matilde per la seconda manche del gioco. Questa è stata vinta da Alvina, che è riuscita ad abbattere il totem. Ma tu stai tranquilla Matilde, perché ci sono altre manche. Se vinci questa manche hai pareggiato. Non hai mai mollato e non puoi farlo adesso“, le parole di Elenoire Casalegno. No, io ho mollato, perché avevo il seno fuori. Ma non hai visto che stavo con le te**e che si vedevano?!”, ha detto una furiosa Matilde Brandi.

“Ho capito, ma è meglio dire décolleté Matilde! Adesso vedrai che ti arriverà una maglietta e potremo andare avanti. Indosserai la maglietta e non ci sarà più il problema di prima. No, non puoi dirmi che non ce la fai, sei in semifinale Matilde. Non puoi dire ora che non ce la fai. No! Ma io non ci arrivo mica alla finale ragazzi. Qui altro che applausi, mi ci vuole lo psicologo“, ha detto ancora la Casalegno.

“Ho capito, ma io non lo faccio più“, ha detto Matilde Brandi. Così Vladimir Luxuria è dovuta intervenire: “Matilde aspetta, volevo parlarti io. Stai tranquilla, quello di prima è stato un incidente che può capitare. Non ci sono problemi per quella cosa, davvero, tranquillizzati e torniamo a giocare. Tranquilla“.