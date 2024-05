“Neanche le hanno fatto salutare il figlio, vergogna”. L’ultima puntata dell’Isola dei famosi andata in onda il 29 maggio ha provocato molte polemiche. Una parte del pubblico è letteralmente insorta per difendere Artur, il naufrago sempre più isolato e attaccato dal resto del gruppo. La polemica è continua anche dopo la puntata. I fan hanno scoperto una cosa che ha fatto inferocire tutti. Nel mirino stavolta l’intero programma: dalla produzione agli opinionisti (Sonia Bruganelli e Dario Maltese), passando per la conduttrice Vladimir Luxuria.

Il reality show che va in onda dall’Honduras si avvicina alla fine. Nell’ultima puntata abbiamo visto l’eliminazione di due concorrenti: Linda Morselli e un po’ a sorpresa Khady Gueye. Tutti gli altri naufraghi invece sono andati in semifinale. Mentre Edoardo Stoppa si è già conquistato la finalissima. I nuovi nominati invece sono tre: Artur Dainese, Karina Sapsai e Samuel Peron.

Isola dei famosi, protesta del pubblico da casa: “Zero rispetto per Artur”

Per Artur si tratta dell’ennesima nomination. Dall’inizio del programma il modello ucraino è andato sempre al televoto. I suoi compagni non lo amano molto, però il pubblico lo salva sempre. Nell’ultima puntata Artur ha subito attacchi a raffica. Oltre ai soliti confronti con gli altri isolani, il modello si è dovuto difendere anche dalle critiche che arrivavano dallo studio. Tutti contro di lui: Dario Maltese ha minacciato addirittura di abbandonare il programma se Artur non fosse uscito al televoto, mentre Sonia Bruganelli ha affermato che Artur si sarebbe sempre posto male nei confronti dei compagni dall’inizio del programma.

Già quello che si era visto fino a quel punto aveva fatto infuriare i fan del fotomodello, secondo i quali invece Artur idolo è stato sempre corretto e coerente. La rabbia di questi è esplosa quando si è saputo che in studio era presente la mamma di Artur, ma a differenza di altri parenti di naufraghi che hanno avuto la possibilità di parlare con i loro cari, a lei non è stata data la parola.

Che tenera la mamma di Artur.❤️



Ha dovuto assistere ad un trattamento/complotto vergognoso da parte di opinionisti, conduttrice, pubblico in studio e naufraghi in Honduras.



Neanche le hanno fatto salutare il figlio.

Rispetto zero.

Che vergogna.#isola pic.twitter.com/49No28Euhx — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) May 30, 2024

La donna si dovuta accontentare di mandare un messaggio al figlio tramite il profilo social dell’Isola dei Famosi, che ovviamente Artur non ha potuto ricevere. Tra madre e figlio nessun dialogo diretto nel corso della trasmissione.

Vedremo se dopo le proteste, il pubblico di Artur sarà accontentato.