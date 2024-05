Isola dei Famosi, in attesa della semifinale in programma il prossimo 2 giugno, che è domenica, escono retroscena pesanti su uno dei naufraghi. E non uno a caso, è già stato nominato primo finalista di questa edizione ed è nel ristretto gruppo di concorrenti che più si è distinto in queste lunghe settimane in Honduras: Edoardo Stoppa. Che come detto può dormire sonni tranquilli fino alla finalissima.

Giovedì scorso, infatti, nel corso della 12esima puntata del reality, Vladimir Luxuria lo ha incoronato primo finalista. Dopo il verdetto di due televoti eliminatori, di cui uno flash, per scoprire il primo finalista ci è voluta una sfida, anzi un “duello”. E a superare la prova è stato Edoardo Stoppa che ha battuto Matilde Brandi e si è preso la collana da leader.

Isola, Edoardo Stoppa ha barato?

La prova decisiva è stata quella del “Naufrago Vitruviano”: Matilde Brandi ed Edoardo Stoppa dovevano resistere più tempo possibile appesi a una botola. E a conquistare il primo posto in finale è stato il naufrago: “Voglio ringraziare il pubblico per avermi votato nelle sfide precedenti – ha detto il prima finalista di questa edizione – Sono contento perché è una testimonianza che il lavoro che sto facendo qui è buono”.

Tutti contenti di questo traguardo di Edoardo Stoppa? Molti sì, ma c’è chi ha fiutato qualcosa di scorretto. C’è infatti chi sostiene che la sua vittoria nell’ultima prova sarebbe stata praticamente voluta dalla produzione. A lanciare la bomba, o meglio denunciare l’inghippo, Deianira Marzano attraverso i suoi social, dove avrebbe ricevuto la segnalazione.

Edoardo Stoppa avrebbe commesso una serie di irregolarità nelle prove, senza essere ripreso dalle telecamere, e così non sarebbe mai stato penalizzato: “La Casalegno continuava a richiamare Arthur per togliere l’attenzione da Stoppa“, denuncia il follower dell’esperta di gossip. A suo avviso, dunque, non sarebbero state mandate appositamente in onda delle riprese della prova, poiché avrebbero dimostrato il fatto che Stoppa non aveva in realtà superato la sfida.