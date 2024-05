L’Isola dei Famosi sta per arrivare alla sua conclusione. E a pochi giorni dalla finale, prrevista per il 5 giugno, è venuto fuori il nome del naufrago, che dovrebbe diventare il vincitore dell’attuale edizione. C’è chi è ormai convinto di questa possibilità, infatti non si stanno facendo altre ipotesi in queste ore. Questo concorrente è riuscito a recuperare lo svantaggio iniziale e ora è diventato super favorito.

Vladimir Luxuria potrebbe annunciare nella finalissima dell’Isola dei Famosi proprio il nome di questo naufrago, che dovrebbe festeggiare essendo il vincitore. Ovviamente c’è ancora tempo per far cambiare idea al pubblico, ma tutte le indicazioni sembrano essere chiarissime. Andiamo a vedere insieme cosa potrebbe succedere tra una manciata di giorni.

Isola dei Famosi, chi è il naufrago possibile vincitore: fuori il nome

Nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi saranno fatti i nomi degli altri finalisti, mentre Edoardo Stoppa è già sicuro del posto essendo già diventato finalista. Il naufrago vincitore non dovrebbe essere lui, ma un altro, cambiando tutte le gerarchie iniziali. In rete non si sta facendo altro che parlare di questo, quindi potremmo aspettarci questo colpo di scena.

Come riportato dal sito Angolo delle Notizie, sul web c’è un nome che sta prevalendo su tutti gli altri. Secondo gli utenti, a trionfare dovrebbe essere l’attore Aras Senol, noto per l’interpretazione del personaggio Cetin in Terra Amara. Anche nell’eventuale scontro diretto con Edoardo Stoppa nel televoto finale, sembra che sia proprio lui il candidato principale per il successo.

Staremo a vedere se Aras Senol ce la farà davvero a vincere oppure se ci sarà qualche ulteriore colpo di scena, con un altro naufrago o naufraga che potrebbe beffarlo all’ultimo.