L’Isola dei famosi 2024 finirà tra due puntate, precisamente il 5 giugno, e la corsa per la vittoria si fa sempre più difficile. Un’edizione non proprio entusiasmante, iniziata con una serie di abbandoni e dalla discussa squalifica di Francesco Benigno per ”comportamenti non consoni al programma”. Nella puntata di mercoledì 29 maggio è stato eletto il primo finalista, Edoardo Stoppa, ma è anche stato sfoltito il cast con ben due eliminazioni.

“Sarò ripetitivo e patetico però innanzitutto lo dedico alla mia famiglia, perché è il motivo che mi ispira. I miei figli, Juliana, mia mamma, mio fratello e poi a chi ci segue”, ha detto Edoardo Stoppa in diretta. A conquistare i telespettatori la voglia di Stoppa di mettersi in gioco, ma sempre con grande rispetto degli altri naufraghi e anche lo spirito di dedizione del portare avanti la vita di tutti giorni, non proprio semplice sull’Isola.

“Con lui non potete farlo”. Isola dei Famosi, Juliana Moreira ha contro Vladimir e tutti





Isola dei Famosi, pubblico contro Sonia Bruganelli

Un altro grande protagonista di questa edizione dell’Isola dei Famosi è Artur Dainese, ormai record di nomination che, però, riesce sempre a salvarsi grazie al pubblico a casa. Non è lo stesso per l’opinionista Dario Maltese, incredulo dopo l’ennesimo salvataggio del naufrago. “Ti dico chi vorrei che andasse via: Artur. Secondo me lui non merita di arrivare in finale, perché in questo gioco si è dimostrato sleale, scorretto, disposto a tradire per sua stessa ammissione e probabilmente coinvolto nella famosa sottrazione del cibo. Se passa anche questa volta, io mi alzo e me ne vado“, le parole dell’opinionista in studio.

E ancora Sonia Bruganelli. Durante la puntata c’è stata una lite tra i due. “Guarda devo dire che effettivamente Matilde e Samuel hanno ragione. Artur ha capito che deve piaere al pubblico da casa e quindi è molto provocatorio quando le telecamere non ci sono. Li fa arrivare pieni e poi fa la vittima. Questo è un meccanismo classico di Artur da quando è arrivato. Mentre gli altri hanno una professione che li porta a voler essere belli, a dare degli esempi. Lui è entrato per vincere con il suo fisico perché viene da un reality”, ha detto. Poi dopo un battibecco l’opinionista ha interrotto: “No meglio che taci, non dire niente. Peggiori la situazione. Parla con Dario”.

Lo schifo che stanno facendo a questo ragazzo che si è semplicemente dichiarato giocatore dall’inizio dimostrandosi sempre coerente in tutto.



Certo Sonia, tu cosa ne vuoi sapere di cosa significa fare dei sacrifici nella vita.

Squallida arricchita.

Dovrebbe vergognarsi.#isola pic.twitter.com/26ooBX9EDC — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) May 30, 2024

L’attacco ad Artur non è piaciuto per niente al pubblico. E infatti sui social si leggono diverse critiche: “Lo schifo che stanno facendo a questo ragazzo che si è semplicemente dichiarato giocatore dall’inizio dimostrandosi sempre coerente in tutto. Certo Sonia, tu cosa ne vuoi sapere di cosa significa fare dei sacrifici nella vita. Squallida arricchita. Dovrebbe vergognarsi”, si legge in un post contro Sonia Bruganelli. “Brava 👍🏽 Artur mantiene sua nonna e sua madre e cresciuto senza padre quindi quelli dell’ studio Luxuria, Bruganelli fanno proprio schifo”, si legge ancora.