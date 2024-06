“Adesso basta”. Isola dei Famosi, Luxuria sbrocca a Dario e Sonia. Durante la semifinale del reality show di Canale 5, la padrona di casa è arrivata alla frutta con i due opinionisti che sin dalla prima puntata si sono punzecchiati come due adolescenti. Eppure, i due professionisti, a parte questi botta e risposta da alcuni definiti puerili, hanno un loro seguito e in genere le cose che dicono, seppur opinabili, sono sempre precise e corrette.

Ad esempio, durante l’ultima puntata, andata in onda la sera del 2 giugno 2024, si parlava di Alvina. A riguardo ha voluto dire la sua proprio Dario Maltese che commentava come la donna fosse riuscita, in qualche modo, a raggiungere la finale, non con troppi meriti. Un punto di vista duro certo, ma pur sempre un punto di vista. Secondo l’opinionista, la contessa è riuscita nel suo intento e ha convinto il pubblico puntata dopo puntata.





Non solo, che la nobildonna aveva un obiettivo ben preciso: quello di arrivare appunto in finale: “L’ha raggiunto… Non è come sembra eh…”, dice. A questo punto Sonia Bruganelli decide di dire la sua e guardando il giornalista dice piccata: “Mi hai interrotto per dire questa cosa? Cioè è di una cosa… Cioè…”. A questo punto, Dario Maltese, più piccato che mai, guarda la collega e dice: “Bruganelli se dovessi interromperti tutte le volte che dici delle banalità…”.

A questo punto è costretta ad intervenire anche Vladimir Luxuria dicendo ai due, trattandoli come bambini: “Vi mando in nomination eh? Attenzione…”. Poco dopo allora, l’ironia di Dario Maltese prende il sopravvento e dice alla padrona di casa: “Mandiamola sull’Isola…”.

Dario ✈️#Isola pic.twitter.com/cLEThnjgd3 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 2, 2024

Non si placa quindi, neanche a un passo dalla conclusione di questo viaggio, la tensione che c’è tra questi due opinionisti: da una parte un giornalista affermato, un mezzobusto del telegiornale; dall’altra l’ex moglie di Paolo Bonolis che, piano piano, anno dopo anno e battuta dopo battuta, si è conquistata la sua parte di pubblico che adesso le è fedelissima. Sarà una lotta all’ultimo sangue tra i du, chissà se terminerà con l’Isola o continuerò un qualche modo.

