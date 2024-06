“Voi due, a casa!”. Isola dei Famosi, doppia clamorosa eliminazione. Vladimir Luxuria fa quasi fatica a fare questi due nomi, ma non può farne a meno. La semifinale del 2 giugno è davvero pazzesca. Siamo al rush finale di questa edizione del reality e le cose cominciano a farsi sempre più tirate e interessanti. Dopo la nomination dal quale si arrivava dalla settimana pretendete, è risultato il più votato Samuel Peron.

>> “Si è giocato la finale”. Isola dei Famosi, Aras choc. Decisione senza precedenti

Grande emozione per tutti. Anche perché durante il corso della serata si è scoperto chi sarebbe andato in finale e chi invece avrebbe dovuto lasciare per sempre l’isola onduregna. Come avevamo raccontato nei giorni scorsi, c’erano tre naufraghi in nomination: Artur Daniese, Karina Sapsai e Samuel Peron. E subito dopo l’inizio di questa puntata, Vladimir Luxuria chiude ufficialmente il televoto e la conduttrice annuncia la prima eliminata: Karina Sapsai.





“Voi due, a casa!”. Isola dei Famosi, doppia eliminazione

Come dicevamo Samuel è risultato essere il naufrago più amato accaparrandosi circa il 55% dei voti.Poco sotto c’è Artur con il 30% dei voti e Karina, risultata essere la meno votata con il 15% dei voti. Qualche minuto dopo si scopre un altro finalista. In un attimo di tensione collettiva, in cui Edoardo Franco, Samuel Peron e Matilde Brandi hanno creduto di essere stati definitivamente eliminati dal gioco, Luxuria annuncia invece chi arriva in finale.

I tre si sono sfidati in una battaglia decisiva, al termine della stessa uno di loro è stato eletto sesto e ultimo finalista, mentre l’altro ha fatto immediatamente ritorno in Italia. Ma chi ha avuto la meglio? È Samuel Peron a vincere, a tornare a casa invece è Matilde Brandi: è lei la seconda eliminata di questa semifinale.

Ma c’è di più, Samuel fino a mercoledì prossimo dovrà vivere da solo e nessuno degli altri finalisti saprà della sua presenza. C’è anche Edoardo Franco come finalista, insieme ad Artur, Alvina, Stoppa e Aras. Chi vincerà questa edizione dell’Isola dei Famosi 2024? Non ci resta che attendere qualche giorno e vedere!

Leggi anche: “Non voglio che vinca mio padre”. Isola dei Famosi, parla il figlio di Edoardo Stoppa a Verissimo