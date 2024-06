Isola dei famosi, conto alla rovescia in vista della finale. In gara ci sono ancora 8 concorrenti. Uno solo al momento sa di avere il posto assicurato per potersi giocare la vittoria finale: Edoardo Stoppa. Stoppa è anche il leader della settimana. E ha iniziato subito ha impartire alcune indicazioni agli altri naufraghi sulle cose che ci sono da fare sull’isola.

Tre invece i concorrenti che rischiano di abbandonare l’Honduras quando il traguardo è ormai prossimo: Artur Dainese, Samuel Peron e Karina Sapsai. Difficile prevedere chi dei tre sia il naufrago più debole. L’Isola dei famosi ha dimostrato che spesso i pronostici vengono contraddetti dal voto del pubblico. Non a caso nell’ultima puntata a dover dire addio al programma è stato una delle concorrenti più forti: Khady Gueye.

Isola dei Famosi, il messaggio dal figlio di Edoardo Stoppa per il papà

Parlando di favoriti alla vittoria, invece, il nome più gettonato sembra quello di Edoardo Stoppa. Lo storico inviato dell’Isola dei Famosi è stato ed è ancora uno dei protagonisti indiscussi del reality show. Edoardo è sposato con la soubrette ex di Striscia anche lei Juliana Moreira. Nei giorni scorsi il naufrago ha ricevuto dall’Italia una videomessaggio da parte dei suoi due figli Lua Sophie, 13 anni, e Sol Gabriel, 8.

I bambini di Stoppa per chi tifano? Sorpresa. Il più piccolo di casa Stoppa ospite a Verissimo con la mamma e la sorella ha rivelato di avere un altro naufrago del cuore: “Io tifo per papà, ma tifo anche per Artur”, ha detto Sol Gabriel. La rivelazione ha sorpreso Silvia Toffanin, che ha esclamato: “Oh mamma, tifi per un altro?” Allora è intervenuta Juliana: “ Quando ci sono le gare per l’immunità, tuta la casa… sembra una partita dei mondiali, ci riuniamo tutti. Noi diciamo: vai Edo, Vai Edo!. E lui (Sol Gabriele, ndr) da solo : “Vai Artur, vai Artur!”.

Il piccolo è intervenuto confermando tutto: “Una volta c’erano 30 persone che dicevano: ‘Forza Edo!’. Io invece l’unico che diceva ‘Forza Artur!’. E allora Silvia Toffanin ha chiuso scherzosamente: “Quando torna papà sei nei guai, Io gliele faccio vedere queste immagini”.

La rivelazione del figlio di Edoardo Stoppa ha fatto felicissimi i fan di Artur che sul web hanno commentato: “Il bimbo ha capito tutto troppo avanti spiace. “Stoppa quando torna a casa farà una bella scoperta”.

Sicuramente non fa tifo per il modello ucraino la moglie di Stoppa. Juliana nei giorni scorsi aveva postato un video molto critico verso Artur: “No ragazzi, io dico no. Ma voi che votate e che usate il televoto, ma vi rendete conto chi state mandando avanti? Una persona che ha fatto di tutto e di più. Io dico no, non sono d’accordo”.