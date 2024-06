Isola dei famosi, i giochi sono fatti. Dopo la puntata andata in onda ieri sera, 2 giugno 2024, sono ufficiali i nomi dei finalisti: Aras, Artur, Alvina, Edoardo Franco, Edoardo Costa, più Samuel Peron finalista segreto. Tra loro uscirà il vincitore di questa edizione segnata da difficoltà e critiche. E Vladimir Luxuria ieri sera ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

La finale dell’Isola dei Famosi è in programma il 5 giugno. Ed è tempo quindi per fare un bilancio. Gli ascolti di questa edizione sono stati particolarmente bassi. Per questo a finire sul banco degli “imputati” è stata ovviamente la conduttrice. Sui giornali sono circolate varie voci. Per il prossimo anno si parla già di un cambio al timone del programma, perché Mediaset non è soddisfatta di come sono andate le cose.

Isola dei Famosi, Vladimir choc: ferma il programma e tuona in diretta

Vladimir Luxuria ieri sera ha sbottato in diretta contro i giornali: “Prima di scrivere le cose pensateci bene”, ha esclamato la presentatrice. Una reazione che ha spiazzato tutti, perché nel corso delle precedenti puntate Luxuria non aveva mai dato segno di malumore. Ma evidentemente sono stati per lei due mesi molto pesanti dal punto di vista delle critiche.

È successo nel corso della puntata quando è stata fatta una sorpresa a Matilde Brandi, poi eliminata nel corso della semifinale. Sull’Isola infatti è arrivata una amica della ballerina, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro. Quest’ultima si è sposata nelle scorse settimane e secondo i piani tra le sue damigelle ci sarebbe dovuta essere anche Brandi. Poi però l’Isola ha cambiato tutto.

“Lei ti aveva fatto una promessa?”, ha domandato Vladimir a Nazzaro riferendosi a Matilde Brandi. “Sì, lei mi aveva fatto una promessa: ‘non ci sarò al tuo matrimonio ma giuro che arriverò fino in fondo'”, ha risposto l’ex miss Italia.

A quel punto Luxuria ha replicato: “Io vorrei dire una cosa, fatemi togliere questo sassolino: molti giornalisti avevano detto che lei (Matilde, ndr) aveva un contratto con tempo a termine e che sarebbe andata via prima dall’Isola per venire al tuo matrimonio. Non è vero. Lei è rimasta sull’Isola. Prima di scrivere certe cose, pensateci bene“. “Come spesso accade.. grazie Vladi”, ha concluso Nazzaro.

Il futuro dell’Isola dei famosi resta comunque una incognita. Tra le varie ipotesi che circolano anche quella secondo la quale il prossimo anno la trasmissione possa passare su un altro canale. Se ne saprà di più nelle prossime settimane.