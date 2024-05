Isola dei famosi, ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del reality show ricca di colpi di scena. Un po’ a sorpresa è uscito Dario Cassini. Il comico era finito in nomination con Artur Dainese, Edoardo Franco, Linda Morselli e Karina Sapsai. Cassini era arrivato da due settimane sull’isola, insieme alle altre due naufraghe con lui al televoto. Dei nuovi isolani era sicuramente quello più noto al grande pubblico. Ma la gente da casa ha scelto di non salvarlo.

Dopo due mesi si è tornai a parlare poi di un caso esploso all’inizio del programma: il furto di cibo ai danni della troupe dell’Isola di cui non si è scoperto mai l’autore. Ricordiamo per chi si fosse perso la vicenda: i naufraghi erano da pochi giorni sull’isola e i morsi della fame già si facevano sentire. Si venne a sapere che di nascosto alcuni di loro avevano mangiato del cibo sottratto ai cameraman. O meglio: si scoprì chi mangiò quel cibo (messe alle strette Khady, Alvina e il poeta Pietro Fanelli confessarono), mentre l’identità del naufrago che materialmente prelevò le pietanze dal sacco rimase sconosciuta, coperta dal segreto e dalla complicità.

Cibo rubato all’Isola dei Famosi, Matilde Brandi fa il nome del presunto “ladro”

Ieri, a distanza di due mesi da quei fatti, Matilde ha svelato in puntata il nome del presunto colpevole. La ballerina ha confessato tutto al momento della nomination: “Allora dico questo e me ne assumo la responsabilità. Quando ci fu il famoso furto, forse c’era anche lo zampino di Artur. Io non l’ho visto ma mi è stato riferito”. “Se possiamo levare il forse? Leviamolo”, ha poi aggiunto quando dallo studio le hanno chiesto di essere più chiara con le sue affermazioni.

Sarebbe quindi il modello ucraino il responsabile di quel gesto. I naufraghi che ne avevano approfittato vennero punti: per loro porzioni ridotte di riso per una settimana. Vladimir Luxuria non ha indagato oltre, ma c’è da scommetterci che prima della fine del reality show, la questione verrà affrontata di nuovo. E vedremo se alla fine il ladro uscirà allo scoperto.

Già ad inizio puntata si era parlato del cibo-gate, anche se non apertamente. La trasmissione infatti si è aperta con un confronto tra Khady ed Artur, durante il quale la ragazza ha affermato di aver sempre coperto l’altro naufrago. Una affermazione che ha insospettito lo studio. Tutti hanno pensato al furto del cibo. A quel punto è stato chiesto a Khadi si spiegare in quali circostanze avrebbe quindi coperto l’amico, ma alla fine lei è rimasta sul vago.