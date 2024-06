“Ma dai… come si fa?”. Io Canto Family, gaffe atroce di Al Bano. Sul web è bufera contro il cantante pugliese. Come abbiamo raccontato qui, il programma condotto da Michelle Hunziker è terminato tra le lacrime e l’emozione. Anche se non è stata l’edizione migliore di Io canto, almeno dal punto di vista dello share, c’è da dire che il suo lavoro l’ha fatto egregiamente e la rete sembra soddisfatta.

>> “Scusa Michelle, io non ce la faccio più”. Io Canto Family, Anna Tatangelo non regge e scoppia in lacrime

Come abbiamo raccontato vincono questa edizione del programma portandosi a casa ben 50mila euro, Carlotta e la mamma Erika. Arrivano terzi Diletta e dal papà Marco, mentre si sono classificati al quarto posto Marika e Alessandro. La cosa tra l’altro ha scatenato una bagarre in studio. Anche il giurato Fabio Rovazzi ha voluto manifestare tutto la sua contrarietà al fatto, ma decide di non parlare per rispetto alla rete e al programma.





“Ma dai… come si fa?”. Io Canto Family, gaffe atroce di Al Bano

Al quinto posto arrivano Sofia e il padre Cristian. Al sesto posto ecco arrivare invece Giulia e Alessandra. Gli ultimi in classifica di questa finale serrata sono Daniel e Giorgia e Grace e Joanna. Durante la finalissima poi, Michelle Hunziker ha voluto dedicare un minuto a Silvio Berlusconi, all’anniversario della morte, dicendo: “Per essere sinceri il destino ha voluto che un programma così caldo e familiare andasse in onda proprio stasera perchè così avrebbe voluto lui…”.

E ancora Michelle: “Questo è il modo migliore per ricordare l’uomo che ha creato tutto questo… Silvio Berlusconi…”. Eppure c’è stato un momento che ha fatto davvero imbestialire tutti contro Albano Carrisi. Come abbiamo detto hanno vinto Carlotta e Erika con un’interpretazione splendida di Iris di Biagio Antonacci. Loro però si sono prese una dolcissima licenza, cambiano Iris con “Giulia” e “mamma”.

#iocantofamily Albano sente per la prima volta stasera la canzone Iris? 😳 pic.twitter.com/9RuUlk7Hqz — angeliquepoison (@angeliquepoison) June 12, 2024

No allora. In che senso Albano non conosceva Iris di Biagio Antonacci? È una delle sue canzoni più famose se non la più famosa.



Basita. #Iocanto #Iocantofamily — 🌈 RobertaD 🌈 (@rodari279) June 12, 2024

Ma a quel punto Al Bano commette una gaffe atroce rivelando di non aver mai sentito prima questa canzone, ovvero uno dei brani più famosi d’Italia. “No allora. In che senso Albano non conosceva Iris di Biagio Antonacci? È una delle sue canzoni più famose se non la più famosa. Basita”, scrive un utente sui social. E il sentimento generale è quello, che figura barbina poi col collega.

Leggi anche: “Avete vinto voi!”. Io canto Family, la coppia si porta a casa 50mila euro. Ma è polemica