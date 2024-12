“Sei un’imbecille”. Grande Fratello, Jessica esplode con Helena. Alla fine lo avevamo preannunciato, era solo una questione di tempo prima che la Morlacchi sbroccasse seriamente con la Prestes. Si sa poi, la dinamica è chiara sin dall’inizio, da una parte una donna matura che non ha voglia di scendere a compromessi, dall’altra una che invece provoca col piacere di farlo e che ha capito che il suo gioco all’interno della casa deve essere proprio quello. Ognuno poi metta il soggetto dove vuole, fatto sta che ieri sera, ad un tratto, prima Jessica dichiara che ogni qual volta che Helena le avrebbe dato fastidio lei l’avrebbe chiamata “imbecille”.

Pensate che era solo un modo di dire? Niente affatto. Qualche ora dopo, mentre Helena e Jessica sono nei pressi della cucina, succede il fattaccio. Ma andiamo con ordine, perché questa discordia è nata praticamente all’inizio di questa edizione del Grande Fratello. Questo scontro è emerso in particolare durante una delle recenti puntate, quando Jessica ha accusato Helena di essere una persona provocatrice e squilibrata (per via della gelosia della cantante per Luca Calvani), culminando soltanto adesso in un momento di tensione in cui ha definito Helena “imbecille”.





“Sei un’imbecille”. Grande Fratello, Jessica esplode con Helena

Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, ha espresso il suo disappunto nei confronti di Helena, sottolineando la sua esperienza personale con problemi di salute mentale. In un acceso confronto, ha affermato: “So bene, mi permetto di dire certi termini perché li conosco bene e mi sono dovuto curare tanti anni”. Questo riferimento alla propria storia ha dato peso alle sue affermazioni, in cui ha descritto Helena come una “provocatrice seriale”, capace di creare tensione all’interno della casa. Durante la discussione, Jessica ha anche manifestato l’intenzione di mantenere le distanze da Helena, chiedendo chiaramente di non essere provocata ulteriormente.

“da oggi in poi la chiamerò imbecille” “dev’essere il tormentone della casa”

ma chi glielo dice che fino a prova contraria è lei l’unica imbecille? #grandefratello

Helena Prestes ha quindi risposto: “Jessica, tu mi stai provocando, io penso che tu dovevi dirmi le cose”, cercando così di evitare escalation conflittuali. Ma niente da fare, il giorno dopo Jessica, dopo qualche sguardo maligno della Prestes ha dato di matto: “Hai visto cosa? Cosa? Imbecille, e sono tre volte. Imbecille“, ha detto Morlacchi ad Helena in cucina. Subito dopo la modella ribadirà: “Io non ce l’avevo con lei”, ma il danno era ormai fatto.

Il pubblico chiaramente è diviso ma tende dalla parte della Prestes: “Ma perché?”, “Cosa ha fatto Helena questa volta?”, “Sicuramente l’ha provocata e non si è visto”, “Ma come si fa a tenere ancora lì dentro una come Jessica?”, “Helena non ce l’aveva con lei, questa ha le visioni”, “Questo è accanimento”, “Non parlava con lei e non stava facendo nulla”, “Pazzia pura”, “Helena ha troppa pazienza, meglio non reagire”, “Che cattiveria da parte di Jessica”, “Si stanno provocando entrambe da stamattina”.

