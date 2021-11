Ilary Blasi può tornare a sorridere. Dopo vicissitudini non propriamente entusiasmanti causate dal deludente percorso col programma ‘Star in the star’, che si sperava potesse raggiungere dei risultati migliori, adesso la conduttrice televisiva starebbe per ricevere una comunicazione tanto attesa. Le voci sono insistenti e il pubblico è in grande fermento perché attende con ansia l’ufficialità. E quest’ultima sembra davvero vicinissima, almeno stando agli ultimi rumor di queste ore.

Recentemente Francesco Totti e Ilary Blasi si sono recati insieme a Disneyland, in Francia. Entrambi hanno stampato sul loro viso un bellissimo sorriso e si sono anche stuzzicati a vicenda, a conferma di un’intesa non svanita nella maniera più assoluta. Quindi, la decisione di non fare gli auguri sui social sarebbe stata strettamente personale, infatti potrebbe aver preferito festeggiarlo tra le mura amiche. Dunque, non sono state affatto confermate le notizie riguardanti una possibile crisi.

L’anno prossimo dovrebbe iniziare nel migliore dei modi per Ilary Blasi. Si era vociferato della possibilità che ‘La Talpa’ potesse cominciare subito dopo il ‘GF Vip 6’ e in questo caso non si è ancora a conoscenza del nome del presentatore o presentatrice. Invece il reality show dovrebbe essere posticipato all’autunno 2022 e così facendo entrerebbe subito in scena la moglie di Totti. Infatti, al termine del programma di Alfonso Signorini, la bellissima e bravissima conduttrice è pronta a rimettersi in gioco.





Secondo quanto scritto sul suo sito da ‘Tv Blog’, Ilary Blasi dovrebbe ritornare a condurre ‘L’Isola dei Famosi’ su Canale 5 nel 2022. Quindi, la trasmissione sarebbe riconfermata così come il nome della presentatrice. Nonostante il disastro con ‘Star in the star’, Mediaset vuole darle ancora fiducia. Ma sarebbe lei l’unica ad avere la certezza della permanenza, infatti le ultime indiscrezioni hanno infatti riferito che l’intero cast sarà cambiato radicalmente nella speranza di ottenere risultati importanti.

L’ultima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ è stata vinta dallo youtuber Awed, mentre in seconda e terza posizione si sono piazzati rispettivamente Valentina Persia ed Andrea Cerioli. Assieme a Ilary Blasi hanno collaborato gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, con la partecipazione di Massimiliano Rosolino in veste di inviato in Honduras.