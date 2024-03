“Ho un messaggio per voi”. Beatrice dopo il Grande Fratello, la foto con l’ex e la verità sulle ultime ore

Il Grande Fratello è finito con la vittoria a sorpresa di Perla Vatiero, ma la grande protagonista, ed è inutile negarlo, è stata Beatrice Luzzi. Nell’ultima serata del Grande Fratello, cinque concorrenti sono giunti in finale: Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli e Perla Vatiero. A loro si è unita Letizia Petris, vincitrice del televoto aperto giovedì scorso contro Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi.

La puntata è proseguita con una i televoti flash che hanno eliminato Massimiliano Varrese, “Primo nella classifica degli uomini”, come dichiarato da Alfonso Signorini, e successivamente Letizia Petris. Perla Vatiero e Beatrice Luzzi sono arrivate in finale e la prima ha vinto il reality show con il 55% delle preferenze. Come detto, Beatrice Luzzi è stata la grande protagonista del Grande Fratello, tanto che molti hanno scritto che Perla ha vinto il Grande Fratello di Beatrice Luzzi e le recensioni su questa edizione hanno incoronato regina l’attrice di Vivere.

Beatrice Luzzi spiega perché non è andata alla festa del Grande Fratello

La sera della finale, i concorrenti hanno festeggiato in un locale a Roma, ma tutti hanno notato la mancanza di due concorrenti: Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. In un video ha spiegato il motivo della sua assenza: “Ciao a tutti. Io purtroppo sono tornata alle quattro e mezzo circa dalla finale. Poi poche ore dopo ho dovuto prendere il treno per andare a Milano. Da lì ho ripreso il treno di ritorno, questo perché mi ero dimenticata la carta di identità”.

“Questo è il motivo per cui all’aeroporto chiamavano ‘Luzzi, Dezzi e Garibaldi’, non potevo imbarcarmi e loro mi hanno accompagnata a Roma in treno. A Roma sono arrivata a mezzanotte di martedì sera. Mercoledì mattina volevo accompagnare mio figlio a scuola, dopo sei mesi che non ho potuto farlo. inoltre era anche l’ultimo giorno possibile perché poi ci sono le vacanze di Pasqua”.

“Quindi che cosa ho fatto? Ho deciso di non andare alla festa del Grande Fratello, di tornare a casa e fare la mamma. Anche perché gli amichetti del Grande Fratello li ho visti fino a due giorni fa. Se poi la festa l’avessero fatta magari tra una settimana sarei andata volentierissimo a salutarli tutti e a ballare. Però mi è sembrato un po’ troppo. Tanto so che mi capite. Un abbraccio a tutti voi, a prestissimo”, ha concluso Beatrice Luzzi.