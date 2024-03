Una notizia sorprendente ha coinvolto Alberto Matano. Da parte sua c’è stato un rifiuto, definibile clamoroso, alla Rai. Lui è uno dei conduttori principali della televisione pubblica italiana, infatti con La vita in diretta riesce ad ottenere risultati pazzeschi per quanto riguarda gli ascolti televisivi. Ora poteva essere pronto per un ulteriore salto di qualità, ma è arrivato un secco no.

E ha anche spiegato le ragioni che hanno spinto Alberto Matano a fare questo rifiuto alla Rai, che sicuramente è storico. Non è tra l’altro il primo a reagire in questo modo dinanzi ad una proposta allettante. Il presentatore ha quindi stoppato sul nascere tutte le indiscrezioni, col suo pensiero che resta fisso solamente alla conduzione de La vita in diretta.

Alberto Matano, clamoroso rifiuto alla Rai: “Perché ho detto no a quel programma”

Prima di Alberto Matano, che ha optato per questo rifiuto incredibile alla Rai, avevano già declinato l’invito colleghi del calibro di Carlo Conti e Antonella Clerici. Ha dato invece la sua disponibilità Alessandro Cattelan, anche se non sembrerebbe favorito. I vertici di viale Mazzini non potranno prendere in considerazione nemmeno Matano e vediamo perché.

Intervistato da Il Messaggero, Matano ha informato che non sarà conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025 al posto di Amadeus: “Sinceramente sarebbe una follia, solo se fossi un mitomane potrei pensarci. Amadeus è inarrivabile“. Difficile capire chi potrà essere all’altezza del conduttore de I Soliti Ignoti e Affari Tuoi, che ha registrato ascolti record nelle sue cinque edizioni consecutive.

Si è parlato anche di Gigi D’Alessio e Michelle Hunziker, come ricordato dal sito Novella 2000, ma nessun nome sarebbe ancora stato confermato. Per la Rai trovare il successore di Amadeus è tutt’altro che semplice.