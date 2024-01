Inaspettata rivelazione di Fabio Fazio, che ha parlato ufficialmente di quando dirà addio alla televisione. Proprio ad inizio 2024 ha rilasciato un’interessante intervista al Corriere della Sera e qui il conduttore di Che tempo che fa ha esclamato cosa accadrà nel suo futuro. L’abbandono del piccolo schermo non è affatto così lontano e il pubblico ne è certamente dispiaciuto.

Dopo aver lasciato la Rai, Fabio Fazio si è rilanciato alla grande insieme a Luciana Littizzetto sul canale Nove, dove Che tempo che fa ha fatto registrare ascolti più che buoni. Ora si è soffermato però su quando avverrà il suo addio alla televisione. Ma non solo perché ha voluto anche ringraziare tutti coloro che lo seguono, nonostante non sia più al servizio della tv pubblica.

Fabio Fazio, ecco quando dirà addio alla televisione: l’annuncio

Prima di dirvi tutto su Fabio Fazio e su quando vorrà dire addio alla televisione, interpellato dal Corriere della Sera gli è stato domandato se si attendeva un successo così importante sul Nove: “No, non ce l’aspettavamo”, è stata la sua risposta. Sui social ha fatto anche un primo bilancio: “Una media di 2,1 milioni di telespettatori e il 10,4%, miglior programma di sempre nella storia di Warner Bros Discovery”.

Su cosa farà una volta pensionato, Fazio non ha dubbi: “Leggerei moltissimo, compro un libro ogni tre giorni e alcuni li prendo doppi”. Su quando se ne andrà dalla tv, ha poi affermato: “Tra quattro anni smetto“. Quindi, potrebbe essere il 2028 l’anno in cui il presentatore saluterà l’ultima volta i suoi telespettatori per godersi il meritato riposo.

Ovviamente non sappiamo se cambierà idea col passare degli anni, ma ora il pensiero del suo pubblico è quello di godersi certamente il suo presente. A partire da domenica 14 gennaio, infatti, riprenderà nuovamente Che tempo che fa.