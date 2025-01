Il Grande Fratello non sta attraversando affatto un bel momento in termini di ascolti televisivi. Infatti, gli ultimi dati sono stati alquanto drammatici, visto che non è stato guardato neppure da 2 milioni di telespettatori perdendo malamente con la concorrenza di Rai 1. E ora è spuntato quello che sarbebe il principale motivo di questo tracollo, che coinvolgerebbe Helena.

Infatti, chi conosce benissimo le dinamiche del Grande Fratello essendo stato un concorrente in passato, ha voluto rompere il silenzio sul tema ascolti tv e sul caso Helena. E ha spiegato perfettamente ciò che sarebbe successo nel corso della serata di giovedì 16 gennaio.

Grande Fratello, crollo ascolti tv: perché c’entra Helena

A parlarne è stato Biagio D’Anelli sui social, infatti l’ex gieffino ha voluto analizzare il caso Helena e le conseguenze patite dal Grande Fratello. Alfonso Signorini probabilmente temeva questa possibilità e alla fine si è purtroppo concretizzata. Andiamo a vedere insieme per quale ragione ci sarebbe stato questo disastro negli ascolti.

Secondo D’Anelli, il GF sarebbe stato seguito di meno proprio a causa di una decisione drastica delle fan di Helena: “Devo fare pubblicamente i complimenti a tutte le fandom di Helena. Quello che avete onorato, dichiarato, scritto e soprattutto commentato, sul fatto che non avreste visto la puntata per rispetto all’ingiustizia subita da Helena, lo avete fatto. Complimenti ragazze, avete tutta la mia stima perché siete delle persone di parola. Infatti, lo share ne ha risentito. Complimenti ragazzi, va detto”.

Inoltre, l’opinionista ha aggiunto che “mezza casa è in nomination. Ma la domanda è: se non ritorna un concorrente tipo Helena o di pari livello, quali saranno le prossime dinamiche?”. Difficile fornire una risposta.