Durante la puntata del Grande Fratello di giovedì 16 gennaio, si è consumato un acceso confronto tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, un momento molto atteso dai fan, vista la grande discussione che circonda entrambe le concorrenti in questa edizione del reality. Alfonso Signorini ha deciso di farle incontrare al centro dello studio, dando loro l’opportunità di esprimere finalmente i propri pensieri l’una sull’altra. Il “duello” verbale è cominciato con un gesto insolito che ha lasciato sbigottiti gli spettatori.

Rientrata in casa dopo l’eliminazione, Helena Prestes è tornata anche per avere un confronto con Lorenzo, il concorrente con il quale, all’inizio del reality show, aveva avuto una certa complicità, poi finita dopo che Spolverato ha avuto un flirt con Shaila Gatta. Tra i due, infatti, è scoppiata la passione mentre si trovavano in Spagna e da allora, tra Lorenzo e Helena le cose sono precipitate.

Grande Fratello, l’accusa agli autori sugli aerei per Helena

Come sappiamo, dopo la lite con Jessica Morlacchi, Helena Prestes è finita d’ufficio in nomination insieme a Ilaria e la cantante, che però ha abbandonato in segno di protesta, ed è stata nominata durante l’ultimo scontro con Shaila Gatta. La sua eliminazione ha fatto discutere non poco e in queste ore un post di X ha mosso una gravissima accusa verso gli autori del Grande Fratello. “CONTINUA L’ODIO DEGLI AUTORI.. VERSO HELENA.. HLI AEREI PRONTI PER HELENA HANNO AVUTO LO STOP DAL GF. ESSENDO FUORI DALLA CASA I SUOI AEREI NON POSSONO VOLARE MA QUELLI DI GESSICA ?? AH NO LEI FA PARTE DEI RACCOMANDATI E NOI DA FUORI BOICOTTIAMO LO SHARE”, si legge nel post a cui fanno seguito diversi commenti.

“Denunciateli se non passano vi hanno rubato i soldi , basta chiamare la finanza 1500 euro ad aereo sono tanti ,il mio è un consiglio”, “C’è gente che ha contribuito a far volare l’aereo altrimenti denunciare”, “Ma i soldi spesi per questi aerei scusa? Anche quello con Amanda non è mai passato.. sempre + schifo”, “Autori falliti”, “Credo sia una stronzata….nelle vecchie edizioni sono passati aerei per concorrenti squalificati (ingiustamente) ma gli aerei assavano kmq…”, si legge su X.

“Ma… Gli aerei per una concorrente che era uscita qualche anno fa e passavano lo stesso… Vi ricordate?”, “E noi visto che lei è fuori continueremo a NON GUARDARE. ❌”, “Beh nemmeno Jessica è dentro ed è passato un aereo. Non credo possano fermarli”, commenta un altro utente cercando di dare una spiegazione a chi ha lanciato il commento in cui si dice che gli autori abbiano bloccato gli aerei per Helena. Ovviamente questa è solo una supposizione di qualcuno, ma non c’è alcuna certezza sul fatto che gli autori abbiano bloccato gli aerei dedicati a Helena Prestes.