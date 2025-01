Lorenzo Spolverato, concorrente pluri-criticato del Grande Fratello, è stato al centro di numerose polemiche a causa di comportamenti considerati aggressivi all’interno della Casa. Questi episodi hanno sollevato preoccupazioni sia tra i coinquilini che tra il pubblico, portando alcuni a richiedere provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Uno degli episodi più discussi ha coinvolto Helena Prestes. Durante una conversazione, Lorenzo ha colpito la gamba di Helena, accompagnando il gesto con l’espressione minacciosa: “Le prendi”.

Questo comportamento ha suscitato immediate reazioni negative, con molti spettatori che hanno giudicato il gesto inaccettabile e potenzialmente pericoloso. In un’altra occasione, dopo una lite con la fidanzata Shaila Gatta, Lorenzo ha manifestato la sua frustrazione colpendo ripetutamente il muro del bagno con pugni. Il rumore è stato captato dai microfoni della Casa e ha allarmato sia i concorrenti che il pubblico. Questo episodio ha portato molti a chiedere la sua squalifica dal programma, ritenendo il suo comportamento incompatibile con le norme di convivenza civile.





All’interno della Casa, alcuni concorrenti hanno espresso preoccupazione per gli scatti d’ira di Lorenzo. Eva Grimaldi, ad esempio, si è detta spaventata dalla sua rabbia, sottolineando la necessità di un intervento per aiutarlo a gestire le sue emozioni. Il pubblico, dal canto suo, ha manifestato il proprio disappunto sui social media, chiedendo alla produzione del programma di intervenire. Le richieste di squalifica si sono fatte sempre più insistenti, con molti spettatori che hanno sottolineato come tali comportamenti non dovrebbero essere tollerati in un contesto televisivo seguito da milioni di persone.

Lorenzo ha condiviso con i suoi compagni di avventura alcuni aspetti difficili del suo passato. Ha raccontato di essere cresciuto in un quartiere violento, dove è stato costretto da una banda a commettere reati e a subire maltrattamenti. Queste esperienze traumatiche potrebbero aver influenzato il suo modo di reagire alle situazioni di stress all’interno della Casa.

Lorenzo lancia in salone il pupazzetto di Mavi

La regia inquadra Mortino steso al suolo

Ora ci risiamo, Lorenzo ieri ha lanciato bruscamente un pupazzo di stoffa di MariaVittoria lontano dal tavolo e ha continuato a parlare con Tommaso, che a sua volta non ha detto niente. “Vergognoso”, commentano gli utenti, anche il comportamento di Shaila che è scoppiata a ridere. Mavi nel frattempo ha urlato e ci è rimasta male. “Uno scherzetto”, dice qualcuno minimizzando, “in realtà sembra il modus operandi di un violento”, commenta qualcuno altro. “Questo ha davvero rotto il c***”, scrive un altro chiedendo l’allontanamento.

