Rivelazione scottante sul Grande Fratello dopo la puntata in diretta di lunedì 20 gennaio, che ha visto il ripescaggio di alcuni ex concorrenti. Tra questi è spiccato senz’altro il nome di Federica, infatti l’ex concorrente di Temptation Island è rientrata in gioco ma dovrà conquistarsi ancora un posto definitivo, visto che c’è un televoto i cui risultati saranno letti giovedì.

Le informazioni su Federica sono arrivate dall’esterno del Grande Fratello. A rivelarle è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha tirato in ballo la Petagna riportando alcune news clamorose che inguaierebbero la produzione, se dovessero trovare conferme ufficiali nelle prossime ore.

Grande Fratello, la rivelazione su Federica: “Lei già sapeva…”

La Marzano ha rotto il silenzio sul Grande Fratello, tirando in ballo non solo Federica ma anche Jessica. Su quest’ultima aveva ricevuto poco prima la seguente segnalazione: “Jessica si ritira dal Grande Fratello (sotto consiglio degli autori) per fare un’uscita plateale e accaparrarsi il titolo di ‘The Queen’ dal pubblico. Ovviamente già sapeva che a distanza di giorni ci sarebbe stata una pagliacciata del genere di ripescaggio”.

A quel punto è intervenuta Deianira, che è stata molto diretta: “Ma certo, nel frattempo Jessica si è andata a fare due punturine. Tutti sapevano, tranne la gente, che anche Federica aveva rifiutato alcune sponsorizzazioni sui social una volta uscita, perché sapeva che sarebbe rientrata come previsto dal contratto“.

Vedremo se il GF fornirà precisazioni dopo questa dura accusa, ma comunque in generale il tema ripescaggi ha creato molti malumori dato che una decisione del genere non era mai stata presa in passato.