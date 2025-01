Una puntata ricca di colpi di scena quella del Grande Fratello andata in onda lunedì 20 gennaio 2025. Nessuna nomination, ma un grande momento di suspense con il ripescaggio dei concorrenti eliminati. Nonostante le liti, le polemiche e i provvedimenti disciplinari, alcuni degli ex concorrenti eliminati o ritirati hanno avuto l’opportunità di rientrare in gioco, diventando di nuovo protagonisti della casa. Alfonso Signorini ha già annunciato che, nelle prossime settimane, nuovi volti si uniranno al gruppo.

Nel corso della serata, tra uno scontro e un televoto flash, Pamela Petrarolo ha condiviso un capitolo molto difficile della sua vita. La concorrente ha raccontato il suo periodo post-Non è la Rai, segnato da una gravissima malattia: una peritonite e setticemia che l’hanno tenuta in gravi condizioni per ben tre anni, portandola a un peso di soli 40 chili. Durante la puntata, ha avuto l’opportunità di incontrare sua madre e, insieme, hanno lanciato un appello per cercare il fratello, scomparso ormai da due anni. Ma la vera sorpresa della serata è stata l’annuncio del ripescaggio, che ha riacceso le speranze di chi pensava di aver lasciato la casa per sempre.

Grande Fratello, ancora ascolti bassi: vince la fiction di Rai Uno

Una mossa del Grande Fratello volta a far salire gli ascolti, precipitati dopo l’eliminazione di Helena Prestes. I concorrenti eliminati più votati di questa edizione (Jessica Morlacchi, Iago Garcia, Eva Grimaldi, Michael Castorino, Federica Petagna e soprattutto Helena Prestes) saranno infatti in tugurio in attesa del televoto di giovedì, che decreterà i quattro ex concorrenti che avranno la possibilità di varcare nuovamente la porta rossa della casa più spiata d’Italia.

Nonostante questi colpi di scena, il Grande Fratello non è riuscito a crescere e si è fermato al 17% di share con appena 2,3 milioni di spettatori incollati davanti alla televisione. Questa edizione stenta a decollare e l’unica puntata in cui Alfonso Signorini è riuscito a mettere paura alla Rai è stata quella del post liti tra Helena, Jessica e Ilaria Galassi, l’uscita di scena di Jessica e poi l’eliminazione a sorpresa della Prestes.

Lunedì 20 gennaio il Grande Fratello ha perso clamorosamente contro Il Conte di Montecristo, la fiction in onda su Rai Uno. La seconda puntata trasmessa in prime time ha registrato una media di ben 5,8 milioni di spettatori pari a uno share del 31,40%. Un nuovo brutto colpo per Alfonso Signorini e Mediaset.