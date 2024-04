Situazione molto delicata a Uomini e Donne con Ida Platano che ha lasciato tutti a bocca aperta. Infatti, ha preso una decisione molto importante e ora tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. Maria De Filippi ha preso sicuramente atto di questo nuovo fatto e chiederà spiegazioni, ma intanto il pubblico è sempre più allarmato dalle dinamiche della tronista.

La protagonista di Uomini e Donne non si sarebbe forse aspettata di trovarsi di fronte a qualcosa di così complicato, ma Ida Platano deve far fronte a questa realtà. E la sua ultima decisione ha aperto però a scenari preoccupanti, che non fanno stare tranquilli i telespettatori. Le anticipazioni sul dating show di Canale 5 sono uscite nelle scorse ore e le principali hanno riguardato proprio lei.

Uomini e Donne, Ida Platano ha fatto una scelta drastica

Alla luce di quanto vissuto soprattutto nelle ultime settimane a Uomini e Donne, Ida Platano ha deciso di fare una scelta drastica per dare una sorta di scossa ai suoi corteggiatori. Ciò che è successo nel programma Mediaset non ha soddisfatto affatto la tronista, che potrebbe essere giunta ormai ad una conclusione da ufficializzare a breve.

A parlarne è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, che ha fornito anticipazioni sulla registrazione di UeD del 16 aprile: “Ida non si è presentata di proposito, non credendo più a nessuno dei due”. Il riferimento è ai corteggiatori Mario e Pierpaolo. Poi è entrato meglio nei particolari: “Si parte dal recall della scorsa puntata e si vede Ida andare in camerino da Mario per chiarire tutta la questione della segnalazione. Lei gli chiede di dirle il cognome della ragazza del B&B, ma lui si rifiuta dicendole che o gli crede oppure lo mandasse via per sempre. Ida non si è presentata in puntata e si vede un filmato in cui dice di non fidarsi più né di Mario né di Pierpaolo, di non credere a loro”.

Infine, Pugnaloni ha aggiunto: “Terminato il filmato sia Mario che Pierpaolo escono dallo studio. Non si sa che cosa accadrà ora, se Ida lascerà il trono oppure no. Lo scopriremo nella prossima registrazione (molto probabilmente di nuovo lunedì e martedì prossimo). Lei nel filmato non dice se continuerà oppure no il percorso”.